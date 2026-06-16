Otkriveno tko su poginuli Česi, jedan nedavno prebolio rak: 'U Hrvatsku su dolazili dva puta godišnje'

Tragedija koja se u nedjelju dogodila u Splitskim vratima, kada su se sudarili katamaran i jedrilica, odnijela je četiri života te potresla Hrvatsku i Češku. Dok nadležne službe nastavljaju utvrđivati sve okolnosti nesreće, u javnost postupno izlaze i detalji o osobama koje su izgubile život u jednoj od najtežih pomorskih tragedija posljednjih godina na Jadranu.
Istražitelj pomorskih nesreća Slaven Bušić tijekom jučerašnjeg obraćanja izrazio je sućut obiteljima i prijateljima stradalih te istaknuo kako je riječ o tragediji koja je posebno pogodila sve uključene u istragu. "Riječ je o našim gostima koji više od 20 godina dolaze u Hrvatsku na odmor, a sada su doživjeli veliku tragediju. Najteže je provoditi istrage koje uključuju smrtne posljedice i ovakve nesreće“, rekao je Bušić.
U međuvremenu su češki mediji otkrili identitet dijela stradalih. Prema pisanju portala Blesk.cz, među poginulima su supružnici Jiřina i Petr iz mjesta Bolatice, koji su iza sebe ostavili dvije kćeri i unuke. Njihovi prijatelji za češke medije opisali su ih kao aktivne i vedre ljude koji su redovito putovali te uživali u prirodi i sportu. Petr je, navodi Blesk, bio strastveni plesač i sudjelovao u brojnim predstavama zajedno sa svojim prijateljima. „Bio je divna osoba. Prije deset godina pobijedio je tešku bolest, a sa suprugom je sudjelovao i u snimanju filma u kojem su glumili mladence. Bili su vrlo povezani i puni života“, ispričao je jedan od njihovih prijatelja.
Prema riječima poznanika, supružnici su dva puta godišnje dolazili na odmor u Hrvatsku, koju su posebno voljeli. „Bili su iskusni sportaši, voljeli su planine i more. Teško mi je povjerovati da se ovako nešto moglo dogoditi. Bili su vrlo iskusni putnici“, rekao je njihov prijatelj.
Vijest o njihovoj smrti duboko je potresla zajednicu iz koje su dolazili. „Nisam mogao vjerovati da je to istina. Mislio sam da je riječ o pogrešci. Nažalost, pokazalo se da su informacije točne. Djeca su ostala bez roditelja, unuci bez bake i djeda, a mi bez dragih prijatelja“, kazao je.
O tragediji je govorio i gradonačelnik mjesta Herbert Pavera, koji je istaknuo da je gubitak pogodio cijelu lokalnu zajednicu. „Dobro sam ih poznavao. Ovo je veliki gubitak za sve nas, a ne samo za njihovu obitelj. Možemo samo nagađati što se dogodilo tog dana na moru, ali bez obzira na rezultate istrage, njih nam nitko neće vratiti. Bili su iskusni moreplovci i u Hrvatsku su dolazili dva puta godišnje“, rekao je Pavera. Češki mediji navode i kako je treća žrtva nesreće 67-godišnji veterinar Vít, dok se istraga o svim okolnostima sudara nastavlja.FOTO Policija na katamaranu koji je sudjelovao u tragediji: Utvrđuju se okolnosti kobnog sudara
da su jedrilicom ubili nekog plivača, dal bi ih isto tako oplakivali? prema snimci ispada da su se ludo zabavljali, jurili kao ludi, a sad vidimo da ih je baš bilo briga, nikog za kormilom, skiper je bio tko zna gdje i tko... čija je jedrilica, nekako se skriva vlasnik jedrilice, a i identitet skipera, sad ja ne vjerujem da su ga uopće uzeli, jer to je hrvatska, gdje stranac bez dozvole gradi vilu na javnom pomorskom dobru, gdje tjera kupače sa 'svoje plaže', jer je to on kupio... ovo treba hladne glave razriješiti, opaliti kazne kome treba, i početi raditi svoj posao. kontrola, oduzimanje plovila, visoke kazne, jer svake godine sve više ima nesreća, a uzrok je svima isti. i kako uopće možete pisati da je katamaran naletio na jedrilicu, kad ta jedna snimka pokazuje da su ovi letjeli morem?!!!