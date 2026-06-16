Otkriveno tko su poginuli Česi, jedan nedavno prebolio rak: 'U Hrvatsku su dolazili dva puta godišnje'

Tragedija koja se u nedjelju dogodila u Splitskim vratima, kada su se sudarili katamaran i jedrilica , odnijela je četiri života te potresla Hrvatsku i Češku. Dok nadležne službe nastavljaju utvrđivati sve okolnosti nesreće, u javnost postupno izlaze i detalji o osobama koje su izgubile život u jednoj od najtežih pomorskih tragedija posljednjih godina na Jadranu.

Istražitelj pomorskih nesreća Slaven Bušić tijekom jučerašnjeg obraćanja izrazio je sućut obiteljima i prijateljima stradalih te istaknuo kako je riječ o tragediji koja je posebno pogodila sve uključene u istragu. "Riječ je o našim gostima koji više od 20 godina dolaze u Hrvatsku na odmor, a sada su doživjeli veliku tragediju. Najteže je provoditi istrage koje uključuju smrtne posljedice i ovakve nesreće“, rekao je Bušić.

U međuvremenu su češki mediji otkrili identitet dijela stradalih. Prema pisanju portala Blesk.cz, među poginulima su supružnici Jiřina i Petr iz mjesta Bolatice, koji su iza sebe ostavili dvije kćeri i unuke. Njihovi prijatelji za češke medije opisali su ih kao aktivne i vedre ljude koji su redovito putovali te uživali u prirodi i sportu. Petr je, navodi Blesk, bio strastveni plesač i sudjelovao u brojnim predstavama zajedno sa svojim prijateljima. „Bio je divna osoba. Prije deset godina pobijedio je tešku bolest, a sa suprugom je sudjelovao i u snimanju filma u kojem su glumili mladence. Bili su vrlo povezani i puni života“, ispričao je jedan od njihovih prijatelja.

Prema riječima poznanika, supružnici su dva puta godišnje dolazili na odmor u Hrvatsku, koju su posebno voljeli. „Bili su iskusni sportaši, voljeli su planine i more. Teško mi je povjerovati da se ovako nešto moglo dogoditi. Bili su vrlo iskusni putnici“, rekao je njihov prijatelj.

Vijest o njihovoj smrti duboko je potresla zajednicu iz koje su dolazili. „Nisam mogao vjerovati da je to istina. Mislio sam da je riječ o pogrešci. Nažalost, pokazalo se da su informacije točne. Djeca su ostala bez roditelja, unuci bez bake i djeda, a mi bez dragih prijatelja“, kazao je.

O tragediji je govorio i gradonačelnik mjesta Herbert Pavera, koji je istaknuo da je gubitak pogodio cijelu lokalnu zajednicu. „Dobro sam ih poznavao. Ovo je veliki gubitak za sve nas, a ne samo za njihovu obitelj. Možemo samo nagađati što se dogodilo tog dana na moru, ali bez obzira na rezultate istrage, njih nam nitko neće vratiti. Bili su iskusni moreplovci i u Hrvatsku su dolazili dva puta godišnje“, rekao je Pavera. Češki mediji navode i kako je treća žrtva nesreće 67-godišnji veterinar Vít, dok se istraga o svim okolnostima sudara nastavlja.