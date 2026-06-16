Koliko koštaju hrvatski proizvodi u New Yorku: 'Svi traže napolitanke!'

Možda puno Amerikanaca i ne zanima toliko Svjetsko nogometno prvenstvo koje su upravo održava i u njihovoj zemlji, ali europske i mnoge druge zajednice guštaju u nogometnoj euforiji diljem Amerike pa i u New Yorku. Ovdje sam boravio posljednjih nekoliko dana, a Newyorčanima je puno važnija bila košarka, odnosno NBA finale i konačno osvajanje naslova kojeg su New York Knicks čekali preduge 53 godine. Kao što se u Hrvatskoj sada gotovo u svakom kafiću nalaze televizori na kojima se vrte nogometne utakmice i iščekuju nastupi hrvatske nogometne reprezentacije tako su i po New Yorku barovi puni zajedničkih gledanja sportova. Jedva sam pronašao jedan sportski bar koji je već prije 9 ujutro otvorio svoja vrata fanovima Formule 1 da bismo gledali utrku iz Barcelone. I to jutro nakon što su Knicksi izveli cijeli New York na ulice za dugo frenetično slavlje. Navečer smo rođak i ja uspjeli čak pronaći jedan sportski bar gdje smo istovremeno mogli pratiti i utakmice Svjetskog prvenstva i finale NHL-a, kao i UFC borbe ispred Bijele kuće...

Foto: Danijel Lijović

Tako su i hrvatske zajednice u New Yorku i njihove grupe po društvenim mrežama ovih dana ispunjenje rasporedima kada se gdje gleda koja utakmica, a ima i puno oglasa za prodajama ili kupnjama ulaznica za utakmice hrvatske reprezentacije. Neki američki Hrvati idu na sve utakmice Dalićeve ekipe, a neki iz New Yorka su ipak najviše fokusirani na utakmicu u Philadelphiji protiv Gane jer im je do nje najlakše i najbrže doći. U newyorškoj četvrti Astoria poznatoj po europskim zajednicama pa tako i po hrvatskoj nalazi se više barova i restorana gdje će se moći gledati prijenos hrvatskih utakmica.

Hrvatica Sanja Bogović iz hrvatske medijske organizacije Croatians Online ovih dana izvodi organizacijska čudesa pa je stalno uključena oko hrvatskih događanja u New Yorku, ali je i stalno i na putu do kampa hrvatske reprezentacije u Alexandriji, dok nije na putu za Dallas ili Philadelphiju. Proteklog vikenda se pridružila ekipi Mi Hrvati i pomogla je održati veliki hrvatski događaj otkrivanja mega hrvatske 100-metarske navijačke zastave koju su potom poslali u Dallas na utakmicu Hrvatska - Engleska. Sanja mi je skrenula pozornost i na hrvatske barove i restorane u Astoriji gdje se također Hrvati redovito druže i gdje se mogli gledati prijenos utakmica poput Hutcha, Rialta, u društvenom klubu Rudar, Dark Horse taverni (Farmingdale), baru Anable Basin Sailing, restoranu Dubrovnik u New Rochelleu... A utakmica će se gledati i u hrvatskoj crkvi na Manhattanu (!) - Hrvatski centar na križanju 41. ulice i 10. avenije. Također i u Hrvatskom centru Kardinal Stepinac (502 W - 41 ulica).

Foto: Danijel Lijović

Iskoristio sam priliku prošetati ovim kvartom u koji su Hrvati dolazili u više valova, a počeli su dolaziti još krajem 19. stoljeća. Neki su cijeli svoj američki život proveli ili provode ovdje, ali Hrvata sada ima u svim newyorškim okruzima i kvartovima. Iako se danas svugdje, a pogotovo u Americi puno toga naručuje online, u Astoriji se i u dućanima može pronaći puno hrvatskih proizvoda, pogotovo slastica. Većina mi je prvo spomenula dućan Euromarket, ali hrvatskih proizvoda ima i u drugim dućanima poput Black Bull na križanju 30. avenije i 43. ulice, u blizini je i dućan Kew Food koji isto drži veliki izbor hrvatskih proizvoda. Tu je i ćevabdžinica Ukus...

Foto: Danijel Lijović

Otišao sam u veći dućan Euromarket koji drži stvarno veliki izbor robe iz europskih zemalja, a to dobrih dijelom uključuje i hrvatske proizvode, pogotovo Kraša i Podravke. Ima tu zapravo prava mala riznica balkanskih i europskih delicija pa ne čudi da mnogi ovdje kupuju i često se tu može čuti hrvatski jezik.

Šetnja kvartom Astoria u New Yorku Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

A kakve su cijene hrvatskih proizvoda tu? Kraš čokoladne napolitanke od 250 grama stoje 6,99 dolara, a veće pakovanje od 500 grama stoji 10,99 dolara. Bajadera od 300 grama je 12,99 dolara. Keksi Lilly od 220 grama su 3,99 dolara, keksi Frondi od 250 grama su 4,99 dolara.

Foto: Danijel Lijović

Keksi domaćica (original) od 300 grama su 6,99 dolara. Kraševe napolitanke su po 5,99 dolara, Jadro napolitanke od 430 grama su 6,99 dolara, moto keksi kakao + mlijeko od 288 grama su 5,69 dolara. Paket vanilin šećera (6 vrećica ukupno 60 grama) po 1,59 dolar, kvasac od 100 grama stoji 1,99 dolara. Paška morska sol od 1kg stoji 2,99 dolara. Vegeta od 1kg je 13,99 dolara, a za pakovanje od 2 kg treba izdvojiti 24,99 dolara.

Foto: Danijel Lijović

Podravka zapravo ima ovdje cijeli niz proizvoda i dodataka za pripremu jela kao i gotovih proizvoda. Smjesa za puding s okusom lješnjaka stoji 0,99 dolara, Podravkina fant riblja juha i paprikaš od 60 grama stoji 1,79 dolara. A za ekstra djevičansko maslinovo ulje marke Dolija iz Istre od pola litre treba izdvojiti 32,99 dolara. To je samo dio cijena hrvatskih proizvoda koji se mogu pronaći u Euromarket dućanu u Astoriji. Ali, bitno je istaknuti da na sve te cijene ide još dodatnih 8,8 posto lokalnog poreza.

Koliko koštaju hrvatski proizvodi u New Yorku? Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vlasnik dućana, Panayiotis Menikou, Grk s Cipra mi priča kako u Astoriji živi već 45 godina. "Prije 20 godina otvorili smo Euromarket jer smo primijetili da postoji golema potražnja za europskim proizvodima. Ova četvrt vrvi životom zahvaljujući Grcima, Hrvatima, Talijanima i drugima. Shvatili smo da postoji velika potražnja i dobili smo dobar dućan", objašnjava Panayiotis dok ponosno pokazuje police ispunjene do vrha.

A na tim se policama nalazi nevjerojatnih 30.000 različitih artikala iz cijele Europe i s Balkana. Ipak, nas je najviše zanimalo što od te bogate ponude najviše privlači kupce iz Hrvatske. Kad smo ga upitali koji su to hrvatski proizvodi koje Hrvati, ali i drugi kupci svakodnevno stavljaju u svoje košarice, odgovor je stigao bez puno razmišljanja. "Najpoznatiji su keksi Napolitanke", spremno kaže Panayiotis, potvrđujući status kultnog Kraševog proizvoda i tisućama kilometara daleko od kuće. Odmah uz njih su i druge Krašove čokolade, poput Dorine, ali i kava te nezaobilazni suhomesnati proizvodi koji donose miris zavičaja, poput pršuta.

Foto: Danijel Lijović

Potražnja za ovim delicijama posebno poraste u vrijeme velikih sportskih natjecanja, kada nostalgija i nacionalni ponos dosegnu vrhunac. Kad igra hrvatska nogometna reprezentacija, zalihe se moraju napraviti na vrijeme, a grickalice postaju neizostavan dio navijačkog rituala. "Ako je utakmica kasno, uvijek je dobro opskrbiti se. Panayiotis s osmijehom potvrđuje da se tada trgovina ispuni posebnom energijom i da police s hrvatskim proizvodima brzo ostaju prazne.

Foto: Danijel Lijović

Astoria je, prema njegovim riječima, kvart u kojem zajednica diše kao jedno. "Mi smo topao narod", kaže, opisujući kako Grci, Hrvati, Talijani i drugi Europljani žive jedni uz druge, dijeleći sličan mentalitet i strast. Ta strast posebno dolazi do izražaja za vrijeme Svjetskog prvenstva, kada ulice ožive u bojama nacionalnih zastava. Panayiotis kaže da uvijek navija za europske momčadi, a posebno su mu drage one iz susjedstva, poput Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Zanimljivo je da dućan radi svaki dan od osam ujutro do ponoći. Razlog je, objašnjava vlasnik, praktične prirode i pokazuje koliko su ljudi spremni potegnuti za okusima koji ih vežu uz dom. "Ljudi dolaze izdaleka, a noću nema prometne gužve pa im je lakše doći. Tada je mirnije", kaže Panayiotis. Za mnoge je ovo pravo malo hodočašće po proizvode koji nisu samo hrana, već opipljiva veza s domovinom, kulturom i uspomenama koje se čuvaju i prenose na nove generacije rođene pod svjetlima New Yorka.