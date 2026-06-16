Procurilo navodnih 14 točaka mirovnog sporazuma: Ako se ovo pokaže vjerodostojnim, Iran će izaći kao veliki pobjednik

U posjed nacrta sporazuma od 14 točaka koji bi Washington i Teheran trebali potpisati u petak, navodno je došla Al Arabiya English. Ako se ovaj nepotvrđeni nacrt sporazuma koji je objavila Al Arabiya pokaže vjerodostojnim, Iran bi mogao izaći kao veliki pobjednik višemjesečnog sukoba sa Sjedinjenim Državama.

Dokument od 14 točaka predviđa postupno ukidanje svih američkih i međunarodnih sankcija, oslobađanje zamrznute iranske imovine, obnovu gospodarskih odnosa te čak osiguravanje najmanje 300 milijardi dolara za razvoj i obnovu zemlje. Istodobno, Teheran se u nacrtu ne obvezuje na odustajanje od nuklearnog programa, već samo ponavlja da neće razvijati nuklearno oružje, dok bi o sudbini obogaćenog urana i ostalim spornim pitanjima trebalo biti odlučeno naknadnim pregovorima.



Ovo su navodno stavke velikog mirovnog sporazuma:

1. Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države, zajedno sa svojim saveznicima uključenima u sadašnji rat, proglašavaju trenutačni i trajni prekid sukoba na svim bojištima, uključujući Libanon, te se obvezuju da ubuduće neće poduzimati neprijateljske akcije jedna protiv druge niti prijetiti uporabom sile. Konačni sporazum potvrdit će odredbe ovog i svih preostalih članaka.

2. Iran i SAD obvezuju se poštovati međusobni suverenitet i teritorijalni integritet te se suzdržati od miješanja u unutarnje poslove druge strane.

3. Obje strane obvezuju se da će u roku od najviše 60 dana, uz mogućnost produljenja uz obostrani pristanak, pregovorima postići konačni sporazum.

4. Odmah nakon potpisivanja Memoranduma o razumijevanju SAD će ukinuti pomorsku blokadu i spriječiti svako ometanje Irana te omogućiti da se pomorski promet u roku od 30 dana vrati na puni kapacitet. Također se obvezuju povući svoje snage iz okolnih područja u roku od 30 dana nakon sklapanja konačnog sporazuma.

5. Iran će odmah nakon potpisivanja poduzeti korake kako bi se promet trgovačkih brodova između Perzijskog zaljeva i Omanskog mora u roku od 30 dana vratio na razinu prije rata, uz uklanjanje tehničkih prepreka i razminiranje koje će provesti Iran.

6. Sjedinjene Države i njihovi regionalni partneri obvezuju se izraditi sveobuhvatan plan obnove i gospodarskog razvoja Irana, uz osiguravanje najmanje 300 milijardi dolara financiranja. Mehanizam provedbe tog plana bit će definiran u roku od 60 dana.

7. SAD se obvezuje da će, prema rasporedu koji će biti dogovoren konačnim sporazumom, ukinuti sve vrste sankcija protiv Irana, uključujući rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a, odluke Upravnog odbora Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) te sve jednostrane američke sankcije.

8. Iran ponovno potvrđuje da nikada neće proizvoditi nuklearno oružje. Obje strane dogovorile su da će se sudbina obogaćenog nuklearnog materijala i sva ostala pitanja povezana s nuklearnim programom riješiti konačnim sporazumom.

9. Do postizanja konačnog sporazuma obje će strane zadržati postojeće stanje: Iran neće mijenjati svoj nuklearni program, a SAD neće uvoditi nove sankcije niti dodatno jačati vojne snage u regiji.

10. SAD se obvezuje da će odmah nakon potpisivanja Memoranduma, pa sve do ukidanja sankcija, američko Ministarstvo financija izdavati izuzeća za izvoz iranske sirove nafte, petrokemijskih proizvoda i povezanih usluga, uključujući bankarstvo, osiguranje i transport.

11. Sjedinjene Američke Države obvezuju se da će, sukladno napretku pregovora, osloboditi zamrznuta i ograničena sredstva Irana te ih učiniti u potpunosti dostupnima. Također će izdati sve potrebne dozvole i odobrenja.

12. Iran i SAD dogovorili su uspostavu mehanizma koji će nadzirati provedbu i buduće poštivanje konačnog sporazuma.

13. Nakon potpisivanja memoranduma i dobivanja jamstava da su započele provedbe članaka 4., 5., 10. i 11., dvije će zemlje nastaviti pregovore o konačnom sporazumu isključivo u vezi s preostalim odredbama.

14. Konačni sporazum bit će potvrđen obvezujućom rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.