Kakvi su odnosi njemačkog kancelara sa Trumpom, a kakvi sa europskim partnerima?

Američki predsjednik Donald Trump, francuski predsjednik Emmanuel Macron, talijanska premijerka Giorgia Meloni i britanski premijer Keir Starmer. To su neki od najbližih vanjskopolitičkih partnera njemačkog kancelara Friedricha Merza. No njihovi odnosi su se razvijali vrlo različito, neki puno bolje, drugi lošije nego što se očekivalo.

Emmanuel Macron: jednostavno ne ide

Prestižni francusko-njemački projekt FCAS propao je početkom lipnja. Nakon devet godina pregovora Francuska i Njemačka okončale su svoje napore oko proizvodnje zajedničkog borbenog zrakoplova kao nasljednika Eurofightera.

„Simbolično, ovaj neuspjeh naglašava činjenicu da su francusko-njemačka suradnja i politička volja za većom obrambenom integracijom između dviju najvećih europskih vojnih sila propale“, rekla je za DW Linn Selle iz Njemačkog vijeća za vanjske odnose. „Ovo je vrlo loš znak za europsku suradnju", smatra ona.

Dok je bio vođa oporbe, Merz (CDU) je optuživao tadašnjeg kancelara Olafa Scholza (SPD) da je dopustio pogoršanje odnosa s Francuskom te je obećao da će ih on oživjeti. No, od njegovog obećanja malo je toga ispunjeno, smatra Linn Selle: "Kancelar Merz je vrlo aktivno započeo na razini EU-a i u francusko-njemačkim odnosima. Međutim, francusko-njemački odnosi su se od tada jako ohladili." Merzovi i Macronovi stavovi o trgovinskoj i financijskoj politici, kao i o planiranju proračuna EU-a, često su vrlo različiti. Čak ni kraj projekta FCAS nije zajednički najavljen, već je Berlin time iznenadio

Giorgia Meloni: desničarska pragmatičarka

I ovo bi moglo biti simbolično, suprotno od očekivanja: nakon neuspjeha FCAS-a je Lorenzo Mariani, čelnik talijanske obrambene tvrtke Leonardo, pokušao pridobiti Nijemce. Oni bi, rekao je, mogli biti "posebno vrijedan partner" za alternativni britansko-talijansko-japanski projekt borbenih zrakoplova GCAP.

Odnosi s Italijom su za njemačke političare u sjeni onih s Francuskom. Posljednjih godina to je imalo i političke razloge. Kada je Giorgia Meloni postala čelnica desničarske koalicije u Rimu 2022. godine, tadašnja savezna vlada predvođena SPD-om se distancirala. Stranka Giorgije Meloni Braća Italije u Njemačkoj se ponekad opisuje kao krajnje desna, ponekad kao postfašistička, ali u najmanju ruku kao desno-nacionalistička. Stranka slovi kao otprilike ono što je AfD u Njemačkoj: ljudi s kojima velika većina stranaka centra ne bi htjela imati ništa zajedničko.

Ipak, to se promijenilo najkasnije s dolaskom Friedricha Merza na mjesto kancelara u svibnju 2025. Ne toliko zato što Merz dijeli Melonine političke stavove, koliko zato što se pokazala kao pragmatična posrednica. To je došlo do izražaja u trgovinskom sporu između EU-a i SAD-a, a i u sukobu oko Trumpovih grenlandskih ambicija.

No, neovisno o njihovom pristupu rješavanju krize s Trumpom, čini se da vlade u Berlinu i Rimu povezuje više toga. Obje žele surađivati na promicanju veće konkurentnosti i smanjenju birokracije unutar EU-a. Linn Selle smatra da nije slučajnost to što su Merz i Meloni pronašli zajednički jezik o ovom pitanju. „Oboje dijele prilično pragmatičan pristup europskoj politici", kaže ona.

Nadalje napominje: „Italija i Njemačka su vrlo slične gospodarski i politički: relativno velika industrijska baza, gospodarska struktura koju karakteriziraju mala i srednja poduzeća (MSP) i federalni sustav vlasti. To oblikuje njihov svjetonazor i potiče osjećaj bliskosti." Ipak, Selle smatra malo vjerojatnim da će Italija ikada kod Njemačke imati poziciju sličnu onoj koju ima Francuska. „Francusko-njemačko partnerstvo ima institucionaliziranu bliskost i intenzitet razmjene koji Njemačka nema ni s jednim drugim partnerom“, objašnjava ona.

Donald Trump: nema prijateljstva unatoč laskanju

Friedrich Merz uložio je mnogo truda kako bi izgradio odnos s Donaldom Trumpom. Bilo da se radilo o američkoj vojnoj akciji u Venezueli, Trumpovim zahtjevima u vezi s Grenlandom ili ratu u Iranu koji su pokrenuli SAD i Izrael – svaki put je Merz vrlo oprezno izražavao potencijalne zabrinutosti. Tri posjeta Bijeloj kući samo su naglasili koliko važnima njemački kancelar smatra odnose s američkim predsjednikom.

Jedan od razloga, nedavno je za DW rekao politolog Johannes Varwick sa Sveučilišta u Halleu, bio je „to što Merz razmišlja u kategorijama prijetnji uz Rusije i sasvim je jasno uvjeren da Amerikance treba zadržati kako bi se spriječila ruska agresija“. No onda je uslijedila Merzova kritika onoga što je smatrao nedostatkom strategije u iranskom ratu i njegova primjedba da Iran ponižava SAD. Trump je bio bijesan i iskalio je svoj bijes na svojoj platformi TruthSocial, izravno ciljajući Merza: "Nije ni čudo što Njemačka stoji tako loše gospodarski i općenito."

Johannes Varwick izvodi iz ovoga zaključak za Merza: "S ovim američkim predsjednikom potpuno je nemoguće išta predvidjeti. A nastaviti se vezati za takvog predsjednika po ovim važnim pitanjima je, vjerujem, neoprezno." Hoće li Merz pokrenuti novu ofenzivu šarma unatoč nedavnim uvredama ili će se zasad povući, još uvijek nije jasno.

Keir Starmer: pokušaji približavanja EU-u

Britanci su godinama izvan EU-a, i to na veliku žalost Friedricha Merza. No laburistički premijer Keir Starmer pokušava se ponovo približiti Uniji – i time nailazi na otvorena vrata kod njemačkog kancelara. Starmer i Merz dolaze iz različitih političkih obitelji: Starmer iz Laburističke stranke, usporedive sa SPD-om, dok je Merzov CDU usporediviji s britanskim konzervativcima. Ipak, dvojica čelnika uspostavila su bliski i povjerljivi radni odnos, posebno u pogledu podrške Ukrajini.

Što ih povezuje? Linn Selle kaže: „Starmer je, poput Merza, pragmatičar i obojica dijele snažnu podršku Ukrajini. Merz također ima snažnu anglosaksonsku pozadinu, pomno je pratio Brexit i svakako želi bliži politički odnos između Ujedinjenog Kraljevstva i Europske unije."

Međutim, obojica su također pod ogromnim političkim pritiskom desnice: Merz iz AfD-a, Starmer iz Reform UK. U Velikoj Britaniji sve su veće špekulacije da bi Starmera mogao zamijeniti unutarstranački suparnik - kao što se u jednom trenutku govorilo i za Friedricha Merza.

I postoji još nešto što ujedinjuje ne samo konzervativnog Merza i laburističkog političara Starmera, već i centrističkog Macrona, šefove vlada triju najvažnijih europskih država: U sve tri zemlje njihove stranke u anketama znatno zaostaju za desničarskim suparnicima. Takvi političari već su na vlasti u SAD-u i Italiji. Merz odnosom prema Trumpu i Meloni dobiva uvid u to s kakvim bi se političarima u budućnosti mogao nositi u Francuskoj i Velikoj Britaniji.