Bosna i Hercegovina ponovno se našla u središtu međunarodnih političkih prijepora, ali ovaj put ne zbog unutarnje krize, nego zbog nesuglasica unutar samog Zapada. Povod je izbor novog visokog predstavnika, no stvarni ulog daleko je širi od jedne diplomatske funkcije. Posljednja sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC) završila je bez dogovora i bez uobičajenog zajedničkog priopćenja, što dovoljno govori o dubini razlika između Sjedinjenih Američkih Država i ključnih europskih prijestolnica. Washington je snažno zagovarao kandidaturu talijanskog diplomata Antonija Zanardija Landija, dok su Njemačka, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo podržavali francuskog kandidata Renéa Troccaza. Izostanak kompromisa otvorio je prostor i za neuobičajeno oštre poruke iz američkog veleposlanstva u Sarajevu te najave preispitivanja američke uloge u međunarodnoj prisutnosti u BiH.
Izostanak kompromisa otvorio je prostor i za neuobičajeno oštre poruke iz američkog veleposlanstva u Sarajevu te najave preispitivanja američke uloge u međunarodnoj prisutnosti u BiH
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Je li ovo dosad najsnažnija prijetnja Moskvi? 'Spremni smo večeras, branit ćemo svaki centimetar'
Veliko preuzimanje na sjeveru Hrvatske: Česi za 50 milijuna eura kupuju poznati trgovački centar
FOTO Evo kako izgleda zgodna sestra Doris Pinčić. Kao blizanke su, a jedna stvar ih bitno razlikuje
Indira Levak iznenadila priznanjem o bivšem suprugu: 'Pomirit ćemo se, on je moja srodna duša'
Želite prijaviti greške?
Krijumčari zatrpali zatvore, najmlađem je 19 godina
Američka profesorica: Kažete da socijalizam nije uspio, ali zar ovo danas uspijeva?
Još iz kategorije
Marina Abramović iskušava besmrtnost
Je li njoj doista mjesto među ovim venecijanskim majstorima? Ili mi to i njoj i sebi - ili svom vremenu - pridajemo prevelik značaj? Jest, njoj je tu mjesto, bez obzira na to što je istina da mi svom vremenu pridajemo značaj kakav to vrijeme ne može imati
Kad 'heroji' s fantomkama spašavaju naciju od ćirilice i šanka
Torcida šuti jer unutar svog koordinatnog sustava ne vidi problem. Kada treba pisati proglase o moralu, puni su velikih riječi, ali kada njihovi članovi s palicama love radnike zbog ćirilice, kodeksi ne vrijede.
U ZOO žargonu Sandre Benčić njezin Možemo! bio bi stoka sitnog zuba
Nije ona prva koja je politiku izjednačila sa životinjskim carstvom. U Ezopovoj basni "Žaba i vol" žaba se napuhavala da bude veća od vola pa je na kraju pukla. Poučno
Hoće li se ratni pohodi Netanyahuu ovaj put obiti o glavu?
Ankete ne idu Netanyahuu u prilog te pokazuju da 61 posto Izraelaca smatra da se on uopće ne bi trebao ponovno kandidirati na izborima
Dabro - budućnost hrvatske politike
Velika politika traje do prvog računa, nakon toga kreće mali ljudski opstanak o tuđem trošku
U lockdownu je cijena nafte dramatično pala u roku od nekoliko sati. Zbog Irana još postoji obrat na opasnost – naglog rasta
’Sjedite i opustite se, na kraju će sve ispasti dobro...’
Musk prodaje budućnost, a tržište to obožava
Sada je tako u sve manjoj mjeri, ulaganje je više nego ikada igra živaca u kojoj ne treba gubiti samopouzdanje ako je uslijed neke Trumpove odluke, da ne kažemo posta na Truth Socialu, tržište palo za 15 ili 20 posto
Gradiški poučak – ne podržavaju birači korumpirane, nego pružaju otpor manipulacijama s korupcijom
Prije nego što će populizam krenuti na put oko svijeta, Julien Benda dobro je predvidio da će se prvo iskrcati na krivi kontinent. "Demokracija je", pisao je francuski filozof, "izgubila vjeru"
Sandra Benčić i 'stoka': što je jedna riječ otkrila o političarki koja se godinama predstavlja kao moralni arbitar
Ovaj slučaj otkriva politički temperament i demokratski deficit Sandre Benčić, a ponajviše granice njezina političkog kapaciteta