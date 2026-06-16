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16.06.2026. u 08:00

Izostanak kompromisa otvorio je prostor i za neuobičajeno oštre poruke iz američkog veleposlanstva u Sarajevu te najave preispitivanja američke uloge u međunarodnoj prisutnosti u BiH

Bosna i Hercegovina ponovno se našla u središtu međunarodnih političkih prijepora, ali ovaj put ne zbog unutarnje krize, nego zbog nesuglasica unutar samog Zapada. Povod je izbor novog visokog predstavnika, no stvarni ulog daleko je širi od jedne diplomatske funkcije. Posljednja sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC) završila je bez dogovora i bez uobičajenog zajedničkog priopćenja, što dovoljno govori o dubini razlika između Sjedinjenih Američkih Država i ključnih europskih prijestolnica. Washington je snažno zagovarao kandidaturu talijanskog diplomata Antonija Zanardija Landija, dok su Njemačka, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo podržavali francuskog kandidata Renéa Troccaza. Izostanak kompromisa otvorio je prostor i za neuobičajeno oštre poruke iz američkog veleposlanstva u Sarajevu te najave preispitivanja američke uloge u međunarodnoj prisutnosti u BiH.

Ključne riječi
Amerika Sarajevo Zapad BiH Daytonski sporazum

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