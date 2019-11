Sutra prosvjed šutnje na Markovu trgu. Sindikati: Premijer je neodgovoran

Sindikati osnovnih i srednjih škola u općem su štrajku do ispunjenja svojih zahtjeva. Danas su održali sastanak s ministricom Blaženkom Divjak u Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Ministrica je poručila da su štrajkom najugroženiji maturanti i osmaši te kako sindikati nisu pristali na to da se za njih organizira nastava. Sindikati poručuju da žele riješiti problem, ali da Vlada i predsjednik Vlade to ne žele.

"Unatoč ovom vremenu, naša akcija 'Potrubi za obrazovanje' održat će se. Bit ćemo na raznim rutama u gradu. Ja ću biti na Trgu žrtava fašizma. U 9.45 sati sutra će biti jedan manji prosvjed na Markovu trgu. To će biti simboličan prosvjed. To će biti prosvjed šutnje. Doći će oko 300 ljudi", kazao je Branimir Mihalinec na konferenciji za medije Sindikata.

"Mi smo doista šokirani. Na sastanku se danas nije pojavila pravobraniteljica za djecu niti je ikoga poslala. Nama je bitno da se ovo što prije završi i apeliramo na Vladu koja je ovo sve zakuhala da što prije to riješi", kazala je Ana Tuškan.

Na pitanje zašto su odbili da se održi nastava za maturante i osmaše na sastanku s ministricom, Mihalinec je rekao:

"Ministrica možda u dobroj vjeri traži da mi počnemo slabiti naš štrajk, onda će biti za djevojčice, za dječake, pa za one koji žive bliže... Nemamo ni najmanju namjeru činiti štetu učenicima i roditeljima. To je učinila Vlada. To je nenormalno i sada bi trebali sindikati biti krivi. Premijer razgovara sa svima drugima osim s nama. Neka ode u škole, neka pita zašto su u štrajku. To je neodgovoran predsjednik Vlade."

"Ne osjećamo odgovornost jer imamo svoje zahtjeve. Podržavaju ih zaposleni. Vlada mora ići prema nekoj drugoj ponudi. Vlada šuti. Danas imaju vjerojatno najvažniji posao na svijetu. To je skrivanje od problema", dodao je.

Prosvjetari će danas provesti akciju 'Potrubi za obrazovanje' na raskrižjima od Sheratona do Arene, gdje se održava Kongres EPP-a, i to od 13 do 14 sati. S transparentima će pozivati sudionike u prometu da ih podrže. Članovi sindikata prosvjedovat će na raskrižjima i u drugim dijelovima Hrvatske.