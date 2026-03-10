Naši Portali
TEHERAN: RAT TEK POČINJE

Iranska garda: U Hormuškom tjesnacu podavit će se oni koji sanjaju smrt Irana

Autor
Hassan Haidar Diab
10.03.2026.
u 19:36

Trump je kazao da u Teheranu postoji želja za dijalogom. Nezadovoljan je novim iranskim vrhovnim vođom Mojtabom Khameneijem i ne vjeruje da je sposoban živjeti u miru

Rat između Irana s jedne strane te Sjedinjenih Američkih Država i Izraela s druge počeo je prije jedanaest dana velikom vojnom operacijom Washingtona i Tel Aviva protiv iranskih vojnih i strateških ciljeva. Dok američki predsjednik Donald Trump tvrdi da su napadi gotovo uništili iranske vojne kapacitete i da je rat "praktički završen", iz Teherana stižu suprotne poruke. Visoki iranski dužnosnik Ali Larijani, tajnik Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, otišao je korak dalje te je u oštroj poruci upozorio Trumpa da bi mogao biti likvidiran. Takva retorika dodatno pokazuje koliko je sukob ušao u izuzetno napetu i neizvjesnu fazu.

Trump Izrael SAD Iran

