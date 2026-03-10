Članica NATO-a jača protuzračnu obranu: Moćni Patriot branit će je od novih prijetnji

Američki sustav protuzračne obrane Patriot raspoređen je na jugoistoku Turske, u sklopu jačanja protuzračne obrane suočene s raketnim prijetnjama iz Irana. Sustav je raspoređen u pokrajinu Malatya gdje se nalazi i NATO-ova radarska baza Kurecik koja pruža vitalne podatke savezu i koja je pomogla u identifikaciji dva iranska balistička projektila koja su bila na putu prema Turskoj. Iran je izjavio da nije u ratu s regionalnim zemljama i niječe da je izričito ciljao Tursku. Ankara je upozorila Teheran da ne ispaljuje više projektila prema njoj, a predsjednici dviju zemalja raspravljali su o tom pitanju u ponedjeljak, piše Reuters.

"Osim mjera koje poduzimamo na nacionalnoj razini, NATO-ove mjere protuzračne i raketne obrane su povećane. U tom okviru, jedan sustav Patriot raspoređen je u Malatyu kako bi doprinio obrani našeg zračnog prostora“, priopćilo je Ministarstvo obrane Turske. Podsjetimo, balistički projektil ispaljen iz Irana oboren je u ponedjeljak u turskom zračnom prostoru, prema navodima ministarstva. Projektil je uništen sustavima protuzračne obrane NATO-a smještenima u istočnom Sredozemlju, navodi se te dodaje kako su fragmenti pali na prazna polja u Gaziantepu, gradu na jugoistoku zemlje.

"Još jednom ističemo da će se svi potrebni koraci poduzeti odlučno i bez oklijevanja protiv bilo kakve prijetnje upućene teritoriju i zračnom prostoru naše zemlje", navelo je tamošnje ministarstvo. Naime, ovo je drugi takav incident u tjedan dana. Ankara je u srijedu priopćila da su sustavi protuzračne obrane NATO-a oborili balistički projektil dok je bio na putu prema turskom zračnom prostoru, prenosi Sky News.

Turska, naime, nema potpuno razvijenu vlastitu protuzračnu obranu, unatoč naporima za razvoj, te se u oba incidenta oslanjala na NATO-ovu protuzračnu obranu stacioniranu u istočnom Sredozemnom moru.