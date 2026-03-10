Naši Portali
DVA INCIDENTA U TJEDAN DANA

Članica NATO-a jača protuzračnu obranu: Moćni Patriot branit će je od novih prijetnji

Ceremony announcing the full combat readiness of Patriot missile systems for integration into the national and allied air defense system in Sochaczew
Foto: Jacek Marczewski/Agencja Wyborcz/REUTERS/Ilustracija
1/6
Autor
Dora Taslak
10.03.2026.
u 19:20

Turska se u oba incidenta oslanjala na NATO-ovu protuzračnu obranu stacioniranu u istočnom Sredozemnom moru

Američki sustav protuzračne obrane Patriot raspoređen je na jugoistoku Turske, u sklopu jačanja protuzračne obrane suočene s raketnim prijetnjama iz Irana. Sustav je raspoređen u pokrajinu Malatya gdje se nalazi i NATO-ova radarska baza Kurecik koja pruža vitalne podatke savezu i koja je pomogla u identifikaciji dva iranska balistička projektila koja su bila na putu prema Turskoj. Iran je izjavio da nije u ratu s regionalnim zemljama i niječe da je izričito ciljao Tursku. Ankara je upozorila Teheran da ne ispaljuje više projektila prema njoj, a predsjednici dviju zemalja raspravljali su o tom pitanju u ponedjeljak, piše Reuters.

"Osim mjera koje poduzimamo na nacionalnoj razini, NATO-ove mjere protuzračne i raketne obrane su povećane. U tom okviru, jedan sustav Patriot raspoređen je u Malatyu kako bi doprinio obrani našeg zračnog prostora“, priopćilo je Ministarstvo obrane Turske. Podsjetimo, balistički projektil ispaljen iz Irana oboren je u ponedjeljak u turskom zračnom prostoru, prema navodima ministarstva. Projektil je uništen sustavima protuzračne obrane NATO-a smještenima u istočnom Sredozemlju, navodi se te dodaje kako su fragmenti pali na prazna polja u Gaziantepu, gradu na jugoistoku zemlje. 

"Još jednom ističemo da će se svi potrebni koraci poduzeti odlučno i bez oklijevanja protiv bilo kakve prijetnje upućene teritoriju i zračnom prostoru naše zemlje", navelo je tamošnje ministarstvo. Naime, ovo je drugi takav incident u tjedan dana. Ankara je u srijedu priopćila da su sustavi protuzračne obrane NATO-a oborili balistički projektil dok je bio na putu prema turskom zračnom prostoru, prenosi Sky News

Turska, naime, nema potpuno razvijenu vlastitu protuzračnu obranu, unatoč naporima za razvoj, te se u oba incidenta oslanjala na NATO-ovu protuzračnu obranu stacioniranu u istočnom Sredozemnom moru. 
Gusti dim suklja iz rafinerije nafte u Bahreinu; Turska rasporedila borbene zrakoplove na Cipar
Ključne riječi
rat na Bliskom istoku patriot NATO Turska

Avatar Kockasti
Kockasti
15:47 10.03.2026.

Mocni Patriot, koji u bivsoj tzv uKrajni ima uspjesnost od 6% u obaranju Iskandera. Jako mocan, nema sta

GN
GNKDZ1986
12:19 10.03.2026.

Turska je prije par godina kupila ruski S-400 pa nakon dva tjedna vidjela da je kupila mačka u vreći.

