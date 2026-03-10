Austrijanci zaplijenili Ryanairov zrakoplov na pisti u Linzu. Ovršitelj tražio od pilota novac

Gotovo za nepovjerovati, kakav bizaran pravosudni triler se je dogodio u utorak na pisti zračne luke Linz - Hörsching u glavnom gradu austrijske pokrajine Gornje Austrije, pišu danas austrijski mediji. Budući da je niskotarifna irska zrakoplovna kompanija Ryanair odbila isplatiti jednoj od putnica, koja ju je tužila, 890 eura odštete, na scenu je stupio sudski ovršitelj, poduzevši drastične mjere.

Sudski službenik je prvo energično maširao po pisti sve do pozicije gdje je stajao zrakoplov Ryanaira, a zatim je od pilota tražio da mu on dade 890 eura na ime odštete, koju njegova tvrtka nije podmirila. “Mi nemamo gotovine u zrakoplovu!”, odgovorila je prenaražena posada zrakoplova, neuobičajenom utjerivaču dugova.

Uz opasku, kako Ryanair sada prihvaća od putnika samo plaćanje karticama, te je stoga pilotova blagajna posve prazna, bez gotovine. Navedeni odgovor članova posade Ryanaira se nikako nije svidio ovršitelju austrijskog suda. Izvukao je zloglasnu naljepnicu “Zaplijenjeno!” i odmah ju je još na pisti zalijepio na parkirani zrakoplov. Dakle, zrakoplov Ryanaira je sada i službeno zaplijenjen, izvijestio je iz Linza lokalni austrijski dnevni list “Oberösterreichische Nachrichten”.

List navodi kako je sve počelo još u ljeti 2024. godine. Jedna putnica je htjela Ryanairovim zrakoplovom otići na odmor na Mallorcu s još dvoje suputnika. Umjesto brzo na plažu, došlo je do 13-satnog kašnjenja zrakoplova u polasku, te čekanja i gnjavaže. Žena je potom morala sama kupiti kartu za drugi let, što ju je koštalo 890 eura, uključujući kamate.

Unatoč ponovljenim zahtjevima da joj irska zrakoplovna kompanija vrati novac, Ryanair se je oglušio na ženina traženja, pa je uzela odvjetnika i tužila kompaniju. Međutim, Ryanair je ostao tvrdoglav i nije htio isplatiti obeštećenje. I sada, prema sudskoj odluci ima, očito neočekivanu, ovrhu na pokretnini. Zaplijenjen zrakoplov, kako bi se namirila tražbina tužiteljice.