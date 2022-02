Sigurnosni stručnjak: Ako EU povuče jedan potez, Rusi neće moći financirati rat

Stručnjak za sigurnost Gordan Akrap u specijalnoj emisiji Večernjeg lista posvećenoj ratnim događanjima u Ukrajini komentirao je rusku invaziju na istoku Europe.

Je li Putinov potez svojevrsni napad na SAD u Ukrajini i je li se svijet suočava sa Trećim svjetskim ratom?

- Mislim da smo mi već duže vrijeme u digitalnom Trećem svjetskom ratu. To što se on uglavnom ne vidi je aktivnost koja ne izlazi previše u javnost, ali svjedočimo stalno tim digitalnim bitkama. Posljednjih tjedana Rusija je snažnim cyber oružjima pokušala uništiti informacijsko-komunikacijski i financijski sustav Ukrajine. Međutim, Ukrajina se obranila zahvaljujući razvijenim sposobnostima i tehnologiji te pomoći partnera. Nadam se da ovo nije uvod u Treći svjetski rat iako stoji ta teza da Rusija nije napala samo Ukrajinu već i NATO. A ako dođe do provokacije prema članicama NATO saveza ta organizacija će sigurno odgovoriti. Rat nitko ne može dobiti i nikome se ne isplati. U slučaju toga Rusiji će nametnuti takve sankcije da se neće moći gospodarski oporaviti. I Hrvatska bi osjetila posljedice, ali ne tolike. Ono što Rusija čini je neprihvatljivo, a Putin je izgubio živce i napao suverenu državu.

Koje sankcije prijete Rusiji?

- One su već prije dva mjeseca definirane. Ono što smo vidjeli posljednjih dana da su pod sankcije stavljene financijske institucije, ali ne ključne, te određeni ljudi bliski Putinu i njegovoj administraciji, no također ne ključni. Sankcije bi se trebale proširiti na samog Putina i njegovu obitelj te na cijeli financijski, politički i gospodarski sektor u Rusiji. Ovisi hoće li se sankcije preliti i na energetski sektor. Ukoliko EU zatvori energetske dobavne pravce Rusija će teško moći financirati rat.

Što nam govori kineska objava kako nije riječ o invaziji?

- To je drugi režim s kojim se demokratski svijet danas suočava i koji ima ozbiljnih teritorijalnih pretenzija. Hoće li Kina iskoristiti ovu situaciju za rješavanje otvorenih pitanja s Tajvanom teško je procijeniti. Nadam se da neće doći do toga, no Kinezi pozorno prate što se događa u svim dijelovima svijeta pa je tako pratila i krvavi raspad Jugoslavije.

Koliko Ukrajina može podnijeti teret rata?

- Današnja Ukrajina nije ona iz 2014. godine koja je imala 200 tisuća vojnika na papiru, a u stvarnosti oko 7.000 vojno sposobnih snaga. Danas Ukrajinci imaju 220.000 dobro organiziranih, pripremljenih i motiviranih vojnika. Ne može Rusija očekivati da će lakoćom ostvariti planove na terenu, a Ukrajina će sigurno dobiti i pomoć partnera.

Što ovi napadi znače za Hrvatsku i regiju?

- Ozbiljan je problem snažan proruski i prosrpski utjecaj na jačanje tenzija i nesigurnosti u zemljama zapadnog Balkana. Riječ je o izuzetno labilnim zajednicama i kao državama vrlo ranjivim. Suočeni smo s pitanjem sigurnosti i stabilnosti u BiH što nam je posebno bitno zbog tamošnjih Hrvata. Isto tako očekuju se uoči skorašnjih izbora proruske i prosrpske unutarnje podjele kako bi se destabilizirala Crna Gora, članica NATO-a - kazao je Akrap.

