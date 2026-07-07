Šest europskih država pokrenulo veliki vojni projekt: Rakete će letjeti više od 2.000 kilometara

Europske države ubrzavaju jačanje svojih obrambenih sposobnosti, a šest zemalja sada je i službeno potvrdilo zajednički plan razvoja novih sustava za dalekometne udare. Riječ je o projektu kojim žele smanjiti postojeće vojne nedostatke i povećati sposobnost odvraćanja potencijalnih prijetnji, ponajprije u svjetlu rata u Ukrajini i promijenjene sigurnosne situacije u Europi.

Njemačka, Francuska, Italija, Poljska, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo 18. lipnja formalizirali su suradnju u sklopu inicijative European Long-Range Strike Approach (ELSA, u prijevodu: Europski pristup sposobnostima za udare dugog dometa). Sporazum predstavlja nastavak gotovo dvogodišnjeg rada tijekom kojeg su države usuglasile zajedničke vojne zahtjeve i definirale područja u kojima će zajedno razvijati nove sposobnosti.

Kako navodi specijalizirani portal Aviation Week, zemlje sudionice sada prelaze u novu fazu projekta osnivanjem osam posebnih provedbenih skupina (eng. ELSA Implementation Groups – EIG), koje će voditi razvoj pojedinih obrambenih sustava. Projekt obuhvaća razvoj sustava za rano zračno upozoravanje, sposobnosti suzbijanja neprijateljske protuzračne obrane, dalekometnih projektila koji se lansiraju iz zraka, europskih višecijevnih raketnih sustava te kopnenih projektila različitih dometa.

Planirani sustavi uključuju projektile dometa od 300 do 500 kilometara, zatim između 500 i 2.000 kilometara, ali i oružje koje može pogoditi ciljeve udaljene više od 2.000 kilometara. U planu je i razvoj povoljnijih dalekometnih projektila čiji će domet biti veći od 500 kilometara. Svaku od osam razvojnih skupina predvodit će jedna država koja će biti odgovorna za razvoj, nabavu i koordinaciju pojedinog sustava.

Posljednjih tjedana brojne europske obrambene tvrtke već su predstavile prijedloge novih sustava na međunarodnim sajmovima naoružanja, uključujući zrakoplovni sajam ILA u Berlinu te obrambeni sajam Eurosatory u Parizu. Među predstavljenim rješenjima nalaze se jeftiniji krstareći projektili, napredni krstareći projektili, hipersonična klizeća vozila i balistički projektili, koji bi u budućnosti mogli postati dio zajedničkog europskog obrambenog programa.