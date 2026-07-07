Nakon Khameneijeve smrti vlast u Iranu raspoređena je u nekoliko centara moći

Današnji Iran nalazi se u jednom od najosjetljivijih razdoblja od Islamske revolucije 1979. godine. Smrt dugogodišnjeg vrhovnog vođe Alija Khameneija označila je kraj jedne političke ere, ali nije dovela do raspada sustava, kako su mnogi očekivali. Naprotiv, posljednjih dana iransko vodstvo nastoji pokazati da država funkcionira, da su institucije stabilne i da promjena na vrhu nije promijenila temeljnu politiku Islamske Republike.
Pokop ajatolaha Alija Khameneija prerastao je okvire uobičajene državne ceremonije i postao jedan od najvažnijih političkih događaja u suvremenoj povijesti Irana. Tisuće građana okupile su se u Teheranu kako bi odale posljednju počast čovjeku koji je više od tri desetljeća bio simbol Islamske Republike i donosio ključne odluke o unutarnjoj i vanjskoj politici zemlje. Državni vrh organizirao je višednevne komemoracije uz iznimno jake sigurnosne mjere kako bi svijetu pokazao da je prijenos vlasti prošao bez potresa te da institucije funkcioniraju unatoč velikom gubitku. Pogreb je iskorišten i kao snažna politička poruka Sjedinjenim Američkim Državama, Izraelu i ostatku međunarodne zajednice da Iran ostaje jedinstven, da državni sustav nije oslabljen te da će nastaviti voditi samostalnu politiku bez obzira na vanjske pritiske. Istodobno, za mnoge Irance ovo je bio emotivan oproštaj od čovjeka koji je obilježio čitavu jednu epohu, dok drugi u njegovoj smrti vide početak mogućih političkih i društvenih promjena. Upravo zato pokop Alija Khameneija nije samo završetak jednog života, nego simboličan početak novog poglavlja u kojem će novo vodstvo morati dokazati da može očuvati stabilnost zemlje, odgovoriti na gospodarske probleme i voditi Iran u jednom od najsloženijih razdoblja u novijoj povijesti.
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