AfD: Imamo plan za preuzimanje vlasti, očekujemo sabotaže

Spremni smo preuzeti vlast u Njemačkoj, najavili su lideri Alternative za Njemačku (AfD) Alice Weidel i Tino Chrupalla na stranačkoj konvenciji tijekom proteklog vikenda u Erfurtu, glavnom gradu savezne pokrajine Tirinška.
– AfD je nova narodna stranka u Njemačkoj – rekla je dopredsjednica stranke Weidel. Krajnje desni AfD na krilima rezultata na pokrajinskim izborima spreman je, tvrde, i na preuzimanje odgovornosti na saveznoj razini.
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