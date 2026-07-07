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ALTERNATIVA ZA NJEMAČKU

AfD: Imamo plan za preuzimanje vlasti, očekujemo sabotaže

Autor
Ivica Beti
07.07.2026.
u 15:50

Savezni izvršni odbor AfD-a pokušava doći do nekretnine za potencijalno savezno sjedište u Berlinu, Weidel tvrdi da su pregovori o 55 nekretnina za kupnju ili najam već održani, no da nema dogovora "zbog vanjskog pritiska". To je, veli, jedan od primjera sabotaža

Spremni smo preuzeti vlast u Njemačkoj, najavili su lideri Alternative za Njemačku (AfD) Alice Weidel i Tino Chrupalla na stranačkoj konvenciji tijekom proteklog vikenda u Erfurtu, glavnom gradu savezne pokrajine Tirinška.

– AfD je nova narodna stranka u Njemačkoj – rekla je dopredsjednica stranke Weidel. Krajnje desni AfD na krilima rezultata na pokrajinskim izborima spreman je, tvrde, i na preuzimanje odgovornosti na saveznoj razini.

Ključne riječi
Tino Chrupalla Alice Weidel Njemačka AfD Alternativa za Njemačku

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