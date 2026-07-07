AfD: Imamo plan za preuzimanje vlasti, očekujemo sabotaže

Spremni smo preuzeti vlast u Njemačkoj, najavili su lideri Alternative za Njemačku (AfD) Alice Weidel i Tino Chrupalla na stranačkoj konvenciji tijekom proteklog vikenda u Erfurtu, glavnom gradu savezne pokrajine Tirinška.



– AfD je nova narodna stranka u Njemačkoj – rekla je dopredsjednica stranke Weidel. Krajnje desni AfD na krilima rezultata na pokrajinskim izborima spreman je, tvrde, i na preuzimanje odgovornosti na saveznoj razini.