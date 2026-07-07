UŽIVO Od 18:00 favorizirana Argentina protiv Egipta, okršaj Messija i Salaha

SASTAVI:
Argentina: E. Martinez - Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico - De Paul, Mac Allister, Paredes, Fernandez - Messi, Alvarez
Egipat: Shobeir - Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez - Ashour, Attia, Lasheen, Hassan - Salah, Ziko
Argentina će od 18 sati u Atlanti tražiti plasman među osam najboljih reprezentacija Svjetskog prvenstva u dvoboju protiv Egipta. Aktualni svjetski prvaci do osmine finala stigli su nakon dramatične pobjede protiv Zelenortskih Otoka, koje su svladali tek poslije produžetaka, dok je Egipat svoje mjesto u ovoj fazi natjecanja izborio boljim izvođenjem jedanaesteraca protiv Australije.
Pobjednik ovog susreta u četvrtfinalu će se sastati s boljim iz ogleda između Švicarske i Kolumbije, koji je na rasporedu kasnije navečer.
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