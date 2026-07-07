Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 164
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VL
Autor
Večernji.hr
ARGENTINA - EGIPAT

UŽIVO Od 18:00 favorizirana Argentina protiv Egipta, okršaj Messija i Salaha

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Argentina v Egypt
AMANDA PEROBELLI/REUTERS
07.07.2026. u 17:00
Tekstualni prijenos utakmice osmine finala SP-a možete pratiti na portalu Večernji.hr
Argentina
0-0
Egipat
1/8 finala SP-a, 18:00, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

SASTAVI:

Argentina: E. Martinez - Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico - De Paul, Mac Allister, Paredes, Fernandez - Messi, Alvarez

Egipat: Shobeir - Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez - Ashour, Attia, Lasheen, Hassan - Salah, Ziko

Argentina će od 18 sati u Atlanti tražiti plasman među osam najboljih reprezentacija Svjetskog prvenstva u dvoboju protiv Egipta. Aktualni svjetski prvaci do osmine finala stigli su nakon dramatične pobjede protiv Zelenortskih Otoka, koje su svladali tek poslije produžetaka, dok je Egipat svoje mjesto u ovoj fazi natjecanja izborio boljim izvođenjem jedanaesteraca protiv Australije.

Pobjednik ovog susreta u četvrtfinalu će se sastati s boljim iz ogleda između Švicarske i Kolumbije, koji je na rasporedu kasnije navečer.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još