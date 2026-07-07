UŽIVO Od 18:00 favorizirana Argentina protiv Egipta, okršaj Messija i Salaha

Skandal na SP-u

'Trumpov pritisak na Infantina je sramotan! Tko poništava odluku i na temelju čega? I dokle to ide?'

Donald Trump nazvao je kapetana Engleske Harryja Kanea "velikim igračem" i zato su novinari pitali Tuchela može li Kane, kad je već tako drag Trumpu, tražiti da se skine suspenzija Jarellu Quansahu, koji je dobio izravni crveni karton protiv Meksika. "Možda može", odgovorio im je Tuchel