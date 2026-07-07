Otkriven izgubljeni svijet koji mijenja priču o prvim Amerikancima

Prastaro otočje uz obalu Kalifornije moglo bi iz temelja promijeniti dosadašnje spoznaje o dolasku prvih ljudi u Ameriku. Na kalifornijskim Kanalskim otocima arheolozi su pronašli ljudske ostatke stare oko 13.000 godina, tragove drevnih naselja i druge dokaze koji upućuju na mogućnost da su najraniji stanovnici kontinenta stigli morskim putem, a ne kopnenim koridorom kroz led, kako se desetljećima vjerovalo, piše Daily Mail.

Prema toj hipotezi, ljudi su tijekom ledenog doba plovili uz pacifičku obalu koristeći tzv. "autocestu algi", lanac obalnih ekosustava bogatih hranom koji je omogućavao postupno naseljavanje novih područja. Takav bi scenarij doveo u pitanje uvriježenu teoriju prema kojoj su prvi doseljenici iz Sibira prešli kopneni most i zatim se kroz ledeni koridor spustili prema jugu.

Kanalski otoci već više od stoljeća privlače pozornost znanstvenika. Među najvažnijim nalazima ističu se ostaci tzv. čovjeka iz Arlington Springsa, pronađeni 1959. na otoku Santa Rosa. Naknadna datiranja pokazala su da su stari najmanje 13.000 godina, što ih čini među najstarijim ljudskim ostacima u Sjevernoj Americi.

Posebno je zanimljivo što su pronađeni na otoku udaljenom od kopna. To znači da su tadašnji ljudi morali raspolagati plovilima i razvijenim pomorskim vještinama mnogo ranije nego što se dosad pretpostavljalo. Na otocima su pronađene i kosti patuljastih mamuta, jedinstvene vrste koja je ondje evoluirala nakon ledenog doba. Budući da su mamuti nestali otprilike u vrijeme kada su se pojavili prvi ljudi, znanstvenici ne isključuju mogućnost da su ih najraniji stanovnici čak i lovili.

Ipak, među stručnjacima još nema potpunog suglasja. Većina prihvaća da su ljudi stigli u Ameriku prije kulture Clovis, koja se dugo smatrala prvom na kontinentu, ali rasprava o tome jesu li došli morem, kopnom ili kombinacijom obaju putova i dalje traje. Znanstvenici vjeruju da najveća otkrića tek slijede. Naime, tijekom ledenog doba razina mora bila je znatno niža nego danas pa su golema područja, koja su sada pod morem, nekoć bila kopno na kojem su možda živjeli prvi stanovnici Amerike. Upravo bi podmorska arheološka istraživanja mogla ponuditi ključne odgovore na jedno od najvećih pitanja ljudske prapovijesti.