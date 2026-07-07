Trump usred NATO summita ponovno zatražio Grenland: 'Treba ga kontrolirati SAD'

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je ponovno oživio svoje nastojanje da SAD preuzme Grenland te sugerirao da bi SAD mogao povući sve svoje pripadnike oružanih snaga iz Europe kao odgovor na kontinuirano protivljenje kontinenta tom pitanju. Otočni teritorij "trebao bi biti pod kontrolom Sjedinjenih Država", rekao je Trump ubrzo nakon što je stigao u Ankaru u Turskoj, na summit NATO-a. Savez s 32 članice, koji uključuje i Dansku, čiji je Grenland dio, zapao je u krizu u siječnju, kada je Trump zatražio da SAD mora preuzeti kontrolu nad otočnim teritorijem zbog nacionalne sigurnosti. Na bilateralnom sastanku s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom u utorak poslijepodne, Trump se požalio da je europsko odbijanje da pristane na njegovu ekspanzionističku želju "ono što je naštetilo mom odnosu s NATO-om", prenosi CNBC.

"Jer Grenland ne pomaže Danskoj. Danska ne troši novac kako bi stvarno pomogla Grenlandu, ali on je važan dio za Sjedinjene Države", rekao je Trump novinarima. "A okružen je kineskim brodovima i ruskim brodovima, i to se neće dogoditi, ti brodovi, to se neće dogoditi", rekao je, ponavljajući tvrdnje o stranim vojnim prijetnjama samoupravnom otoku koje stručnjaci za Grenland odbacuju. Grenland "bi trebao biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske", nastavio je Trump. "A kad oni nisu htjeli pristati na to, uz sav novac koji trošimo da im pomognemo oko Rusije, ne moramo trošiti nikakav novac". "Mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe", dodao je. "Jer, kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas vrlo drukčije mjesto nego što je bila prije 20 godina".

"A oni bolje da budu oprezni", nastavio je Trump, govoreći općenito o Europi, "s imigracijom i energijom. Ako ne budu oprezni s te dvije stvari, više nećete imati Europu". Trumpovi komentari ponovno su gurnuli Grenland, golemi, rijetko naseljeni i uglavnom zaleđeni arktički otok, u geopolitičko središte pozornosti. Nastojanje američkog predsjednika da preuzme Grenland postalo je početkom godine veliko transatlantsko pitanje, potaknuto Trumpovim ponovljenim tvrdnjama da SAD mora steći taj otok. Grenlandski zastupnici inzistirali su da otok nije na prodaju. Trump, koji nije htio isključiti mogućnost upotrebe vojne sile za aneksiju Grenlanda, iznenada je krajem siječnja objavio da su on i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte uspostavili "okvir budućeg dogovora" u vezi s tim teritorijem.

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Radna skupina predstavnika SAD-a, Danske i Grenlanda od tada se sastaje kako bi raspravila daljnje korake. Danski ministar vanjskih poslova Lars Lokke Rasmussen navodno je krajem prošlog mjeseca rekao da očekuje da će radna skupina pronaći rješenje do kraja godine. Upitan u utorak o najnovijim Trumpovim komentarima o Grenlandu, finski predsjednik Alexander Stubb rekao je CNBC-jevu Steveu Sedgwicku: "Budite više arktički, budite hladnije glave. Ako je riječ o arktičkoj sigurnosti, u savezu imamo sedam zemalja koje su arktičke nacije". Dodao je: "Finska je obučila milijun vojnika u arktičkim uvjetima; mi u osnovi živimo u arktičkim uvjetima. Imajmo to na umu. Nastavimo proces koji vode Danci, Amerikanci i Grenlanđani".

Trump je u Ankari govorio i o mogućnosti ukidanja američkih sankcija Turskoj, uvedenih nakon što je Ankara kupila ruski sustav protuzračne obrane, zbog čega je izbačena iz programa borbenih aviona F-35. Iako još postoje pravne prepreke za potpuni povratak Turske u taj američki program, Trump je poručio da njegova administracija radi na tom pitanju. "Ukinut ćemo sankcije, u redu?", rekao je Trump novinarima u predsjedničkoj palači u Ankari. Ranije je dodao i da je moguća prodaja F-35 Turskoj "svakako nešto što ćemo razmotriti", prenio je AP.