Zelenski u Ankari zamolio NATO za hitnu pomoć: 'Trebamo više projektila'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je saveznike u NATO-u da povećaju isporuke sustava i projektila za protuzračnu obranu, upozorivši da Ukrajini ponestaje sredstava za presretanje ruskih balističkih projektila. Govoreći na NATO-ovu Forumu obrambene industrije u Ankari, poručio je kako je upravo jačanje protuzračne obrane trenutačno najveći prioritet Kijeva. "Molim vas, pomozite nam da dobijemo više projektila za protuzračnu obranu. To je naš glavni prioritet u ovom trenutku. Sve ostalo možemo učiniti sami, ali kada je riječ o protuzračnoj obrani, potrebna nam je odlučnost naših partnera", rekao je Zelenski.

Trenutno se Ukrajina suočava sa sve manjim zalihama projektila za američki sustav Patriot, koji predstavlja ključnu obranu od ruskih balističkih projektila, navodi Politico . Iako ukrajinska vojska i dalje uspješno presreće velik broj dronova i krstarećih projektila, balističke projektile znatno je teže zaustaviti bez dovoljnog broja presretača.

Zelenski je istaknuo kako je Ukrajina tijekom rata razvila jednu od najnaprednijih sposobnosti ratovanja bespilotnim letjelicama te da upravo dronovi imaju ključnu ulogu u djelovanju protiv ruskih snaga. Podsjetio je i na uspješnu uporabu pomorskih dronova u Crnom moru te napade dugog dometa na ciljeve unutar Rusije.

Ipak, naglasio je da europske zemlje moraju ubrzati razvoj obrane od balističkih projektila. Ocijenio je da je upravo to posljednja velika prednost koju Rusija još uvijek ima na bojištu. Pohvalio je sustav Patriot, ali je upozorio da sadašnji proizvodni kapaciteti nisu dovoljni za potrebe Ukrajine i njezinih partnera. Dodao je da je Kijev s Washingtonom razgovarao o mogućnosti dobivanja licenci za proizvodnju projektila te pozvao europske vlade i obrambenu industriju da podrže taj proces.

"Europa treba vlastite učinkovite protubalističke sustave i projektile. To ne može čekati do 2030. godine ili kasnije. Potrebni su nam pristupačni sustavi koji će se proizvoditi u velikim količinama, i to što je prije moguće", poručio je Zelenski.