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UDRUGE TRAŽE ISTRAGU

Odvjetnički uredi građanima masovno šalju dopise o navodnim dugovima HRT-u

Autor
Ivica Beti
07.07.2026.
u 17:51

Tena Šimonović Einwalter tražit će očitovanje Hrvatske radiotelevizije te prikupiti sve informacije potrebne za donošenje zaključaka

"Poštovani, obraćamo Vam se kao punomoćnici Hrvatske radiotelevizije, te Vas obavještavamo da postoje Vaša nepodmirena dugovanja prema Hrvatskoj radioteleviziji. Hrvatska radiotelevizija nudi podmirenje postojećih dugovanja izvansudskom nagodbom kako bi se Vaše dugovanje umanjilo za iznos ovisno o postignutom dogovoru. Dogovoreni iznos bilo bi moguće podmiriti jednokratno ili u više obroka. Stoga Vas pozivamo da se po zaprimanju ovog dopisa što prije javite na istaknuti telefonski broj ili e-mail adresu, kako biste ostvarili mogućnost umanjenja i podmirenja Vašeg dugovanja".

Ključne riječi
pučka pravobraniteljica HRT

Komentara 8

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KU
Kukaimotika
18:50 07.07.2026.

Blago Madjarima! Novi predsjednik je odmah ukinuo drzavnu TV, tko to gleda vise u bilo kojoj drzavi EU!

Avatar mr. rabbit
mr. rabbit
19:07 07.07.2026.

Hanžeković i Radanović 🤮 Partizanija i masoni. Biznis procvjetao 2000...

Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
18:21 07.07.2026.

iole profesionalan novinar bi naveo o kojim se to odvjetnicima radi...

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