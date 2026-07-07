Odvjetnički uredi građanima masovno šalju dopise o navodnim dugovima HRT-u

"Poštovani, obraćamo Vam se kao punomoćnici Hrvatske radiotelevizije, te Vas obavještavamo da postoje Vaša nepodmirena dugovanja prema Hrvatskoj radioteleviziji. Hrvatska radiotelevizija nudi podmirenje postojećih dugovanja izvansudskom nagodbom kako bi se Vaše dugovanje umanjilo za iznos ovisno o postignutom dogovoru. Dogovoreni iznos bilo bi moguće podmiriti jednokratno ili u više obroka. Stoga Vas pozivamo da se po zaprimanju ovog dopisa što prije javite na istaknuti telefonski broj ili e-mail adresu, kako biste ostvarili mogućnost umanjenja i podmirenja Vašeg dugovanja".
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