Collina odgovorio Trumpu nakon žestokih kritika na račun brazilskog suca

Nakon što je američki predsjednik Donald Trump javno doveo u pitanje rad brazilskog suca Raphaela Clausa, reagirao je predsjednik FIFA-ine Komisije za suce Pierluigi Collina, koji je odlučno odbacio sve optužbe i pružio punu podršku jednom od najiskusnijih djelitelja pravde na Svjetskom prvenstvu.

Cijela polemika započela je nakon utakmice Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine, u kojoj je Folarin Balogun dobio izravni crveni karton zbog neopreznog starta na Tariku Muharemoviću. Iako je prvotno isključen, FIFA je naknadno suspendirala izvršenje kazne, pa je američki napadač ipak mogao nastupiti u osmini finala protiv Belgije.

Ta odluka, međutim, nije pomogla američkoj reprezentaciji, koja je u nokaut-fazi uvjerljivo poražena 4:1 i završila svoj nastup na turniru.

Trump se nakon sporne situacije osvrnuo na sam prekršaj, tvrdeći da Balogun nije zaslužio isključenje.

"To nije bio prekršaj... To su bila dvojica igrača koji su trčali punom brzinom i jednostavno se sudarili."

Dodao je:

"Ne možete namjerno staviti stopalo na tuđe stopalo... To su bila dvojica vrhunskih sportaša koji su se zapetljali."

No američki predsjednik nije se zaustavio na kritici odluke, već je otvoreno prozvao brazilskog suca.

"Taj sudac je pomalo sumnjiv. Ako pogledate njegovu prošlost... Ne želim stvarati kontroverze, ali vrlo je sumnjiv."

Na te je izjave odgovorio Pierluigi Collina, koji je jasno poručio da FIFA u potpunosti stoji iza Raphaela Clausa.

"FIFA smatra Raphaela Clausa jednim od najboljih profesionalnih sudaca na svijetu i cijenjenim članom elitne skupine sudaca na Svjetskom prvenstvu. Tijekom svoje karijere dosljedno je pokazivao najviše standarde profesionalnosti i integriteta."

Collina je pritom podsjetio da Claus nije novak na najvećoj svjetskoj nogometnoj pozornici.

"Raphael Claus sudi na svom drugom Svjetskom prvenstvu, nakon što je bio dio turnira u Kataru 2022. godine. Riječ je o iskusnom i iznimno cijenjenom sucu te imamo potpuno povjerenje u njega kao službenu osobu utakmica."

Time je prvi čovjek FIFA-ine sudačke organizacije nedvosmisleno odbacio Trumpove tvrdnje i još jednom naglasio da Svjetska nogometna federacija ima potpuno povjerenje u brazilskog suca, unatoč kritikama koje su uslijedile nakon jedne od najkontroverznijih odluka dosadašnjeg prvenstva.