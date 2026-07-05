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U DESETAK DRŽAVA

Kremlj je 18 mjeseci vodio kampanju diljem Europe: Dronovi su nadzirali ključna postrojenja

Foto: Mil.ru/Wikimedia Commons
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Autor
Dora Taslak
05.07.2026.
u 22:30

Broj zabilježenih incidenata s bespilotnim letjelicama u Europi dosegnuo je vrhunac prošle godine, s više od 30 slučajeva u rujnu i ponovno u studenome

Kremlj je tijekom razdoblja od 18 mjeseci vodio opsežnu kampanju nadzora bespilotnim letjelicama, pri čemu su mete bila i nuklearna postrojenja u Ujedinjenom Kraljevstvu, Francuskoj, Belgiji i Nizozemskoj, utvrđeno je analizom Međunarodnog instituta za strateške studije (IISS). Analiza je, kako prenosi The Guardian, obuhvatila 144 incidenta u desetak država, a utvrdila je da je ruska obavještajna služba djelovala "uz znatnu nekažnjivost", ostavljajući europske vlasti nespremnima i zbunjenima.

Naime, bespilotne letjelice više su puta uočene iznad vojnih baza i zračnih luka, no niti jedna nije presretnuta ili srušena, što je razotkrilo strateški propust u protuzračnoj obrani NATO-a. Analiza navodi kako su bespilotne letjelice najvjerojatnije lansirane s brodova "flote u sjeni", odnosno onih koji su isključili sustave za identifikaciju i praćenje.

Europske vlade dosad su izbjegavale izravno optužiti Rusiju za incidente, no Charlie Edwards, viši suradnik IISS-a, izjavio je da su sve vlade s kojima su razgovarali pozdravile objavu izvješća. "Naša je procjena da je vrlo vjerojatno kako je Kremlj koordinirao kampanju bespilotnih letjelica diljem Europe“, rekao je Edwards.

Istraživači smatraju da su ruski motivi bili višestruki - od nadzora nuklearnih objekata i općeg izviđanja do mapiranja vojnih logističkih pravaca i opskrbnih lanaca, kao i provođenja "gospodarskog iscrpljivanja i psihološkog ratovanja“. Broj zabilježenih incidenata s bespilotnim letjelicama u Europi dosegnuo je vrhunac prošle godine, s više od 30 slučajeva u rujnu i ponovno u studenome, pri čemu ih je najviše zabilježeno u Njemačkoj. Njihov broj, prema izvješću, smanjio se otkako su europske mornarice tijekom ove godine počele zapljenjivati brodove iz ruske "flote u sjeni“.
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Ključne riječi
dronovi bespilotne letjelice Europa Rusija

Komentara 1

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EL
elemental
22:44 05.07.2026.

Britanski IISS + The Guardian = propaganda i manipulacija. Dobro da se nije uključio i The Moscow Times (ruske vijesti, iz sjedišta u Amsterdamu).

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