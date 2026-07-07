Kuba ponovno u mraku: treći veliki nestanak struje u samo šest mjeseci

Kubanci su ovaj tjedan ponovno ostali bez električne energije nakon što je došlo do trećeg potpunog kolapsa nacionalne elektroenergetske mreže od početka godine, izvijestila je državna elektroprivreda. Uzrok kvara još se istražuje, no zemlja se već mjesecima suočava s teškom energetskom krizom, piše The Guardian.

Problemi su dodatno eskalirali nakon što je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa u siječnju uvela blokadu isporuke nafte, zbog čega je Kuba ostala bez dovoljno goriva za rad dotrajalih termoelektrana. Od tada je, prema dostupnim podacima, samo jedan tanker s ruskom naftom dobio dopuštenje za pristajanje u kubanskoj luci.

Stanovnici Havane kažu da električnu energiju imaju tek tri do četiri sata dnevno. "Život ovako postaje pravo mučenje", rekla je 51-godišnja Meyboll Font, dok je mladi programer iz glavnog grada opisao kako bez struje i interneta ne može raditi. Na otoku s 9,6 milijuna stanovnika ovo je već osmi veliki nestanak struje od kraja 2024. godine. U pojedinim dijelovima zemlje građani su bez električne energije i više od 70 sati, a vlasti provode dugotrajne redukcije kako bi uštedjele gorivo.

Zbog sankcija, nestašice goriva te kronično zastarjele elektroenergetske infrastrukture pogoršavaju se i nestašice hrane, pitke vode i lijekova. Iako Kuba ubrzano ulaže u solarne elektrane, one zasad proizvode tek oko deset posto ukupne električne energije, što nije dovoljno za stabilizaciju opskrbe.