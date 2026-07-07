Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 164
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ISTAKNUTI ZNANSTVENIK KVANTNOG RAČUNARSTVA

Plenković ugostio Nobelovca hrvatskih korijena Johna Martinisa

Andrej Plenković/X
VL
Autor
Vera Kadijević/Hina
07.07.2026.
u 16:57

Nobelovu nagradu za fiziku za 2025. podijelio je s Johnom Clarkeom i Michelom Devoretom za eksperimentalne dokaze da se načela kvantne mehanike mogu primijeniti i u električnim sklopovima, čime je otvoren put razvoju kvantnih računala.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u utorak je ugostio američkog fizičara hrvatskog podrijetla i prošlogodišnjeg dobitnika Nobelove nagrade za fiziku Johna Martinisa, istaknuvši u objavi na društvenoj mreži X njegova znanstvena postignuća i spremnost da svojim savjetima pomogne Hrvatskoj.

"Posebno nam je zadovoljstvo što smo ugostili prof. Johna Martinisa, američkog fizičara hrvatskoga podrijetla i prošlogodišnjeg dobitnika Nobelove nagrade za fiziku. Čestitamo na iznimnim znanstvenim postignućima koje ostvaruje kao jedan od najistaknutijih znanstvenika na području kvantnog računarstva, kao i na njegovoj spremnosti da Hrvatskoj pomogne svojim savjetima", napisao je Plenković na X-u. Dodao je da se Hrvatska ponosi time što Martinis ustrajno ističe svoje hrvatske korijene te mu je poželio ugodan boravak u Hrvatskoj.

Martinis boravi u Hrvatskoj na poziv hrvatskih institucija. U ponedjeljak je u Zagrebu održao predavanja na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta i Institutu Ruđer Bošković te je posjetio Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Nobelovu nagradu za fiziku za 2025. podijelio je s Johnom Clarkeom i Michelom Devoretom za eksperimentalne dokaze da se načela kvantne mehanike mogu primijeniti i u električnim sklopovima, čime je otvoren put razvoju kvantnih računala. Tijekom boravka u Hrvatskoj posjetit će i Komižu, rodno mjesto svojega oca.

Ključne riječi
Andrej Plenković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!