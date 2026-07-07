Plenković ugostio Nobelovca hrvatskih korijena Johna Martinisa

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u utorak je ugostio američkog fizičara hrvatskog podrijetla i prošlogodišnjeg dobitnika Nobelove nagrade za fiziku Johna Martinisa, istaknuvši u objavi na društvenoj mreži X njegova znanstvena postignuća i spremnost da svojim savjetima pomogne Hrvatskoj.

"Posebno nam je zadovoljstvo što smo ugostili prof. Johna Martinisa, američkog fizičara hrvatskoga podrijetla i prošlogodišnjeg dobitnika Nobelove nagrade za fiziku. Čestitamo na iznimnim znanstvenim postignućima koje ostvaruje kao jedan od najistaknutijih znanstvenika na području kvantnog računarstva, kao i na njegovoj spremnosti da Hrvatskoj pomogne svojim savjetima", napisao je Plenković na X-u. Dodao je da se Hrvatska ponosi time što Martinis ustrajno ističe svoje hrvatske korijene te mu je poželio ugodan boravak u Hrvatskoj.

Martinis boravi u Hrvatskoj na poziv hrvatskih institucija. U ponedjeljak je u Zagrebu održao predavanja na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta i Institutu Ruđer Bošković te je posjetio Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Nobelovu nagradu za fiziku za 2025. podijelio je s Johnom Clarkeom i Michelom Devoretom za eksperimentalne dokaze da se načela kvantne mehanike mogu primijeniti i u električnim sklopovima, čime je otvoren put razvoju kvantnih računala. Tijekom boravka u Hrvatskoj posjetit će i Komižu, rodno mjesto svojega oca.