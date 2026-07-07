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KRAJ JEDNE PRAKSE

Stigla nova pravila za putnike, Brnjac: Danas smo usvojili pravila koja donose snažniju zaštitu

Nikolina Brnjac
Europski parlament
VL
Autor
Večernji.hr
07.07.2026.
u 14:01

"Ovaj dogovor potvrđuje važnost Parlamenta jer smo pokazali da se možemo izboriti za ono za što su nas građani birali“, poručila je Brnjac

Europski parlament danas je konačno usvojio nova europska pravila o pravima putnika u zračnom prijevozu. Time je, nakon 13 godina pregovora, zaključen jedan od najdužih i najsloženijih zakonodavnih postupaka Europske unije u području prometa. Nikolina Brnjac, jedina hrvatska zastupnica u Odboru za promet i turizam Europskog parlamenta, kao članica Odbora za mirenje za Uredbu o pravima putnika u zračnom prijevozu sudjelovala je u postizanju konačnog dogovora Europskog parlamenta i Vijeća 16. lipnja.

„Danas smo konačno usvojili pravila koja donose jasniju i snažniju zaštitu milijunima putnika diljem Europe. Posebno sam ponosna što smo uspjeli zadržati pravo na naknadu već nakon tri sata kašnjenja, sačuvati postojeće iznose naknada te uveli obvezu aviokompanija da vas obavijeste u roku od 4 dana o vašim pravima. Ovaj dogovor potvrđuje važnost Parlamenta jer smo pokazali da se možemo izboriti za ono za što su nas građani birali“, poručila je Brnjac, čestitavši glavnom izvjestitelju Andreyju Novakovu na postignutom povijesnom dogovoru.

Putnici će i dalje imati pravo na naknadu ako njihov let na odredište stigne s više od tri sata zakašnjenja ili ako je otkazan manje od 14 dana prije polaska. Naknade ostaju 250 eura za letove do 1.500 kilometara, 400 eura za letove unutar Europske unije te letove između 1.500 i 3.500 kilometara i 600 eura za ostale letove. Zrakoplovne kompanije morat će putnike elektronički obavijestiti o njihovim pravima i mogućnosti podnošenja zahtjeva za naknadu najkasnije 96 sati nakon dolaska. Nakon zaprimanja zahtjeva morat će ga odmah potvrditi te u roku od 30 dana isplatiti naknadu ili jasno obrazložiti njegovo odbijanje.

„Putnici moraju znati koja prava imaju i moraju ih moći jednostavno ostvariti. Više ne smiju biti prepušteni složenim procedurama, dugom čekanju i nejasnim odgovorima zrakoplovnih kompanija što je i uzrokovalo da je jedva jedna trećina naknada bila ostvarena“, istaknula je Brnjac. Nova pravila zabranjuju i takozvanu praksu „no-show“, prema kojoj je putniku moglo biti uskraćeno ukrcavanje na povratni let zato što nije iskoristio odlazni let. Uvodi se i veća transparentnost cijena. Osnovna prikazana cijena karte koja će uključivati dopuštenu ručnu prtljagu morat će biti jasno prikazana prije početka rezervacije kako bi putnici mogli jednostavnije uspoređivati ponude različitih prijevoznika.

Dodatno se jačaju prava osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, djece, trudnica i maloljetnika bez pratnje. Trudnicama, djeci mlađoj od 14 godina te obiteljima i osobama koje prate putnike smanjene pokretljivosti morat će se omogućiti zajedničko sjedenje bez dodatne naknade, dok će osobe smanjene pokretljivosti imati snažnija prava na pomoć, prioritet pri preusmjeravanju te besplatan prijevoz pomagala za kretanje i pasa pomagača.

„Usvajanje novih pravila je prekretnica za prava putnika u zračnom prijevozu koja su sada napokon precizno i jasno na jednom mjestu objedinjena s naglaskom na balans između prava putnika i poslovnog modela tvrtka zračnog prijevoza. Nova pravila osiguravaju da putnici u slučaju kašnjenja ili otkazivanja leta više ne budu slabija strana i da su pravovremeno i jasno informirani o svojim pravima“, zaključila je Brnjac.

Komentara 1

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AN
antonelić
14:18 07.07.2026.

ajme majko , tko je tebe birao nikolina !!! uzp - hadeze osuđen za korupciju ( pravomoćno ) ???

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