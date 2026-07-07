FOTO Nauljeni Marko Grubnić pohvalio se nestvarno isklesanim torzom i izazvao brojne reakcije

Stilist Marko Grubnić javio se na društvenim mrežama i otkrio gdje uživa. Sa svojim pratiteljima na Instagramu podijelio je fotke iz sunčane Marbelle u Španjolskoj, a objava nikoga nije ostavila ravnodušnim. Uz jednostavan pozdrav "Hola Marbella...", Grubnić je pokazao rezultate, kako se čini, napornog vježbanja.

Na slikama, koje izgledaju kao da su snimljene za editorijal nekog modnog časopisa, Grubnić stoji na kamenoj stazi okruženoj bujnim zelenilom palmi i bambusa. Njegovo preplanulo i nauljeno tijelo blista na jarkom suncu, a isklesani trbušni mišići i bicepsi u prvom su planu. Na svakoj fotografiji mijenja pozu i izraz lica - od ozbiljnog pogleda u stranu, preko širokog osmijeha usmjerenog prema kameri, do izraza čistog veselja. Cjelokupni dojam upotpunjuju markirani modni dodaci. Odjeven je u crne kupaće gaćice s istaknutim bijelim logom modne kuće Versace, a lice je sakrio iza velikih crnih sunčanih naočala s prepoznatljivim logom Chanela. Duga plava kosa svezana u punđu i niz šarenih narukvica zaokružuju njegov pomno osmišljeni ljetni izgled.

Ono što je privuklo najviše pozornosti upravo je Grubnićev nevjerojatno isklesan izgled. Dok su jedni komentari bili puni pohvala i divljenja, poput "Hola" i vatrenih emotikona, drugi su izrazili snažnu sumnju u autentičnost fotografija. "Previše Photoshopa. Zašto ne voliš sebe i želiš biti lažan?", napisao je jedan korisnik na engleskom jeziku, dok je drugi kratko dodao: "AI gubi kontrolu...".

Inače, Marko je u Marbellu otputovao u društvu svoje prijateljice Maje Šuput, a Maja se s ove lokacije javila jučer. Sa sobom je, naravno, povela i sinčića Blooma, a objave na društvenim mrežama odmah su potaknule znatiželju javnosti o tome tko im pravi društvo. Maji i Bloomu na odmoru su se pridružili njezini dugogodišnji bliski prijatelji, stilist Grubnić i njegov partner Momčilo Gurović. Prijateljsko druženje u luksuznom okruženju potvrđuje koliko Maja cijeni potporu svojih najbližih. Čini se kako je upravo odmor u dobrom društvu bio ono što joj je trebalo za punjenje baterija prije novih izazova.