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Utvrdili nepravilnosti

Doznajemo: Zatvoreno gradilište i u Zvonimirovoj!

Zagreb: Radovi na tramvajskoj pruzi u Zvonimirovoj zaustavljeni zbog toplinskog vala
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Autori: Hana Ivković Šimičić, Gabrijela Krešić
07.07.2026.
u 15:22

Na temelju utvrđenog činjeničnog stanja donesena je mjera obustave građenja postavljanjem službenog znaka i trake na gradilištu – odgovorili su iz Državnog inspektorata.

Državni inspektorat zatvorio je još jedno veliko gradilište u Zagrebu. Nakon što je ranije potvrđeno da je zbog utvrđenih nepravilnosti obustavljeno građenje na raskrižju Savske ceste i Ulice grada Vukovara, iz DIRH-a su za Večernji list potvrdili da je ista mjera izrečena i na gradilištu u Ulici kralja Zvonimira. Građevinska inspekcija provela je nadzor na gradilištu u Ulici kralja Zvonimira, na dionici od Trga žrtava fašizma do Ulice Vjekoslava Heinzela, kao i na gradilištu raskrižja Savske ceste i Ulice grada Vukovara te u Ulici grada Vukovara.

Foto: V.L.

– U provedbi inspekcijskog nadzora građevinska inspekcija Državnog inspektorata utvrdila je nepravilnosti tijekom građenja. Utvrđene nepravilnosti odnose se na povrede odredbi Zakona o gradnji, kojima je propisano da gradilište mora biti osigurano i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište. Na temelju utvrđenog činjeničnog stanja donesena je mjera obustave građenja postavljanjem službenog znaka i trake na gradilištu – odgovorili su iz Državnog inspektorata. Dodaju kako je inspekcijski postupak u tijeku te da se i dalje utvrđuju sve okolnosti vezane uz izvođenje radova. Podsjetimo, na raskrižju Savske i Vukovarske izvode se radovi na obnovi magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda i tramvajske infrastrukture, dok se u Zvonimirovoj ulici obnavlja tramvajska pruga.

Podsjetimo, u Zvonimirovoj ulici od 15. lipnja traju opsežni radovi na obnovi tramvajske infrastrukture na dionici od Trga žrtava fašizma do Heinzelove ulice, koji bi trebali završiti 7. rujna. Projekt uključuje obnovu dotrajale tramvajske pruge, zamjenu tračnica, izradu nove betonske podloge i modernizaciju sustava pričvršćenja radi smanjenja buke i vibracija, dok će se od 15. srpnja do 15. kolovoza obnavljati i tramvajska skretnica na raskrižju Zvonimirove i Šubićeve ulice. Zbog radova je na snazi posebna regulacija prometa, a tramvaje između Trga žrtava fašizma i Borongaja zamjenjuje izvanredna autobusna linija 602.

Komentara 18

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ZA
zagabria5
15:34 07.07.2026.

Koja sprdnja od vođenja grada, ovo nema ni u selendri

PR
Predaror
15:45 07.07.2026.

Sve to možemo zahvaliti velikom gradonaćelniku PrOmaševiću. Kaos u gradu gdje s egod okreneš. Nesposbnost na entu.

Avatar Zavratnica
Zavratnica
15:46 07.07.2026.

Sve puno smeća, nepokošeno, javni gradski prijevoz se ne pridržava voznog reda, zatvaraju se gradilišta, a MOŽEMOvci pale Trnjanske kresove,stavljaju gumene barijere na Savsku i promiču rodnu ideologiju.

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