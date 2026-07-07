Ubijena žena koja je raznijela oligarha i njegovu ljubavnicu, uhićen ukrajinski obavještajac

Žena osumnjičena za povezanost s pokušajem ubojstva ukrajinskog biznismena Vadima Jermolajeva u Monaku pronađena je mrtva u blizini Kijeva, objavila je Ukrajinska pravda, pozivajući se na izvore u ukrajinskim sigurnosnim službama. Prema tim informacijama, tijelo žene pronađeno je 6. srpnja oko 23 sata, a izvori tvrde da je ubijena vatrenim oružjem.

Istražitelji zasad nisu službeno objavili identitet žene ni okolnosti njezine smrti. Prema izvorima koje navodi ukrajinski portal, ona se izvan Ukrajine nalazila od 22. ožujka 2025. do 1. srpnja 2026. godine. Drugi izvor iz ukrajinskih sigurnosnih struktura za Ukrajinsku pravdu rekao je da su u sklopu istrage privedene dvije osobe. Jedan od njih navodno je aktivni pripadnik ukrajinske Vojne obavještajne službe, dok je drugi bivši policijski službenik.

Slučaj je privukao pozornost nakon eksplozije koja se dogodila 29. lipnja oko 21 sat u Monaku. U incidentu su ozlijeđene tri osobe, od kojih su dvije zadobile teške ozljede. Prema medijskim navodima, među ozlijeđenima je bio i Jermolajev te osobe iz njegova bliskog kruga. Jedna od njih navodno je i ljubavnica ukrajinskog oligarha.

Nakon eksplozije pokrenuta je velika potraga za osobom za koju se sumnja da je postavila eksplozivnu napravu. Nadzorne kamere navodno su zabilježile muškarca koji je povezan s napadom, a istražitelji vjeruju da je pobjegao u Francusku. Monako je zasad isključio mogućnost terorističkog motiva. Tužiteljstvo te kneževine otvorilo je istragu zbog sumnje na pokušaj ubojstva i postavljanje eksplozivne naprave na javnom mjestu. Mediji su ranije izvijestili da istražitelji provjeravaju i moguću povezanost slučaja s ukrajinskom Sigurnosnom službom (SBU).

Foto: REUTERS

Vadim Jermolajev, poduzetnik iz ukrajinskog Dnjipra, osnivač je industrijsko-trgovačke grupacije Alef i jedan od najvećih investitora u nekretnine u tom gradu. Godinama se nalazio na listama najbogatijih Ukrajinaca časopisa Forbes Ukraine. Godine 2019. odrekao se ukrajinskog državljanstva u korist ciparskog državljanstva. Jermolajev se pojavio i u istrazi ukrajinskog portala Ukrajinska pravda pod nazivom "Monaco Battalion", koja se bavila ukrajinskim poduzetnicima, političarima i oligarsima koji su nakon početka ruske invazije preselili na francusku rivijeru.