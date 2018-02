SDP-ovci daju novac iz svog džepa da spase stranku od blokade

Činjenicu da SDP-u “visi” ovrha nad glavom ne plati li do petka troškove TV Sljemenu zbog predizborne kampanje Milana Bandića iz 2009. godine, i to u iznosu od 4,4 milijuna kuna plus kamate i troškove suđenja komentirao je jučer i predsjednik SDP-a Davor Bernardić.

– Bez obzira na sve koji SDP-u žele nanijeti štetu i koji iznose spinove, riješit ću i taj problem. Bez brige, SDP neće završiti u blokadi, riješit ću i taj problem, SDP raste i nastavit će rasti – kazao je Bernardić na pitanje kako misli spriječiti blokadu računa.

Na pitanje zbog čega kolegama u vodstvu stranke nije prije kazao za izgubljenu parnicu, Bernardić nije odgovorio.

Inače, predsjedništvo je imenovalo i tročlanu ekipu za pregovore s TV Sljemenom u sastavu Peđa Grbin, poslovni direktor Nikša Vukas i glavni tajnik stranke Zvane Brumnić. I dok neki drže da nagodba ne bi bila loše rješenje, neki smatraju da se u to ne bi trebalo upuštati.

Kako će se cijela situacija rasplesti i hoće li stranački račun u petak doista biti blokiran, nitko jučer u SDP-u nije želio prognozirati. Prije su najavili da će iskoristiti sve pravne mogućnosti koje imaju pa i zatražiti reviziju presude pred Vrhovnim sudom.

Ipak, da je zavladala panika, najbolje svjedoči i poziv prvog čovjeka varaždinskog SDP-a Miroslava Markovića i člana Glavnog odbora SDP-a stranačkim kolegama da slijede njegov primjer i na račun stranke uplate dobrovoljne priloge kako bi stranku spasili od blokade. On sam uplatio je jučer 4000 kuna.

– Riječ je o cijeloj mjesečnoj naknadi koju primam kao član Nadzornog odbora Termoplina iz Varaždina. U članstvo NO-a tog poduzeća, u kojemu zastupam interese svih svojih sugrađana, došao sam zahvaljujući SDP-u i u redu je da pomognem svojoj stranci kada je u takvim teškoćama – kaže Marković.

Slični pozivi mogu se vidjeti i na Facebook grupama u kojima se okupljaju SDP-ovci, a gdje se članstvo također poziva da uplate novčane priloge za stranku.

– O načinu kako premostiti ovu situaciju razmišljat će oni u stranci kojima je to i posao – kazao je član vodstva SDP-a Arsen Bauk na pitanje što misli o donacijama stranci.