Sabor u srijedu nastavlja zasjedati, 'vraća' se u Ininu zgradu

Zbog oštećenja koja je u potresima pretrpjela njegova zgrada, Hrvatski sabor zasjedat će u zgradi Ine u Šubićevoj ulici, koja ima povijesno značenje, a u srijedu će zastupnici raspraviti dva Vladina zakonska prijedloga.

Jedan od njih je da se dopuni Zakon o elektroničkim komunikacijama i u epidemiji koronavirusa omogući lakše prikupljanje informacija o osobama koje krše odluku o samoizolaciji.

Vladin je prijedlog da se zakon dopuni člankom prema kojem bi teleoperateri, po nalogu ministra zdravstva u iznimnim okolnostima bili obvezni osigurati podatke o lokaciji terminalne opreme korisnika bez prometnih podataka. To u praksi znači da bi se u svakom slučaju za osobu koja je u samoizolaciji, a ima mobitel kod sebe, znalo gdje se nalazi, odnosno krši li samoizolaciju.

Zakon je do sada određivao da se to može koristiti samo uz dopuštenje korisnika, a sada to više ne bi bilo potrebno. Naime, prema prijedlogu zakona, ministar zdravstva to može tražiti kada Vlada proglasi prirodnu nepogodu ili katastrofu, ili kada je ministar nadležan za zdravstvo proglasio epidemiju zarazne bolesti ili opasnost od takve epidemije, te je to tada u cilju zaštite nacionalne i/ili javne sigurnosti.

Sabor je prvotno planirao zasjedati u obližnjoj mu zgradi zagrebačke Gradske skupštine na Gornjem Gradu, no od toga se odustalo nakon što su statičari različito ocijenili sigurnost i stabilnost te zgrade.

„Mi idemo za tim da maksimalno smanjimo rizik i idemo u prostore koji su nam sigurni za normalan rad“, objasnio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković zašto se Sabor 'vraća' u Ininu zgradu.

Naime, Sabor je u toj zgradi, 8. listopada 1991. održao svoju povijesnu sjednicu na kojoj je donio odluku o raskidu svih odnosa sam Jugoslavijom. Donio ju je dan nakon što su JNA zrakoplovi napali Banske dvore, a zastupnici zbog sigurnosti morali napustiti svoju zgradu.

Na sjednici po dva predstavnika svakog kluba

Iz Sabora podsjećaju da, zbog mjera zaštite od zaraze koronavirusom, na sjednici sudjeluju po dva predstavnika svakog saborskog kluba, dok će se glasovati dizanjem ruke.

Saborsku sjednicu uživo će, na svom 4. programu, prenositi HRT, a osiguran je i prijenos putem saborskih mrežnih stranica i saborskog YouTube kanala.

U Ininu zgradu moći će pristupiti isključivo stalno akreditirani saborski izvjestitelji, snimatelji i fotografi. Svi oni dužni su poštivati zdravstvene upute i mjere Kriznog stožera za civilnu zaštitu i HZJZ-a, dakle držati se na udaljenosti od najmanje dva metra, te obvezno nositi zaštitne maske i rukavice.