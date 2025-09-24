Sabor će raspravljati o izmjenama čak osam pravosudnih zakona: Stranke neće nazočiti optužnim vijećima, promjene i oko nagodbi

Da je sporo pravosuđe rak-rana hrvatskog društva i države i nije neka tajna. Činjenica je to o kojoj već i vrapci na grani pjevaju, jer u Hrvatskoj sudski postupci traju u prosjeku sedam godina. Nerijetki su i predmeti, poput Agrokora, u kojem je istraga pokrenuta 2017., a optužnica još nije postala pravomoćna. Da bi se tome doskočilo, Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije planira izmijeniti čak osam zakona, o čemu bi ovaj tjedan trebao raspravljati Sabor. I to nakon što predložene izmjene zastupnicima predstavi ministar Damir Habijan te objasni što se s tim izmjenama planira napraviti. Iz Ministarstva pravosuđa uvjeravaju da je cilj predloženih izmjena osam zakona skratiti trajanje kaznenih postupka, uvesti neka nova kaznena djela poput onih koja se odnose na robotaksije, ujednačavanje sudske prakse s pravom EU, bolja zaštita zviždača... U saborsku proceduru poslani su nacrti izmjena Kaznenog zakona, Zakona o kaznenom postupku, Zakona o USKOK-u, Zakona o sudovima, Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, Zakona o državnom odvjetništvu, Zakona o parničnom postupku i Zakona o provedbi Uredbe (EU), odnosno Akta o upravljanju podacima.