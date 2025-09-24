Naši Portali
NA RASPOREDU OVAJ TJEDAN

Sabor će raspravljati o izmjenama čak osam pravosudnih zakona: Stranke neće nazočiti optužnim vijećima, promjene i oko nagodbi

Gospić: Potpisivanje Sporazuma o realizaciji projekta "Modernizacija zatvorskog sustava kroz izgradnju Kaznionice u Perušiću"
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
24.09.2025.
u 15:03

Izmjene obuhvaćaju ubrzanje kaznenih postupaka, jaču zaštitu zviždača, nova kaznena djela i digitalizaciju sudskih spisa, a cilj je skratiti višegodišnja suđenja

Da je sporo pravosuđe rak-rana hrvatskog društva i države i nije neka tajna. Činjenica je to o kojoj već i vrapci na grani pjevaju, jer u Hrvatskoj sudski postupci traju u prosjeku sedam godina. Nerijetki su i predmeti, poput Agrokora, u kojem je istraga pokrenuta 2017., a optužnica još nije postala pravomoćna. Da bi se tome doskočilo, Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije planira izmijeniti čak osam zakona, o čemu bi ovaj tjedan trebao raspravljati Sabor. I to nakon što predložene izmjene zastupnicima predstavi ministar Damir Habijan te objasni što se s tim izmjenama planira napraviti. Iz Ministarstva pravosuđa uvjeravaju da je cilj predloženih izmjena osam zakona skratiti trajanje kaznenih postupka, uvesti neka nova kaznena djela poput onih koja se odnose na robotaksije, ujednačavanje sudske prakse s pravom EU, bolja zaštita zviždača... U saborsku proceduru poslani su nacrti izmjena Kaznenog zakona, Zakona o kaznenom postupku, Zakona o USKOK-u, Zakona o sudovima, Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, Zakona o državnom odvjetništvu, Zakona o parničnom postupku i Zakona o provedbi Uredbe (EU), odnosno Akta o upravljanju podacima.

Ključne riječi
zakon o USKOK-u kazneni zakon ministarstvo pravosuđa izmjene zakona

