Sabo: Nisam pokrenuo proces izbacivanja šefice Foruma mladih Biljane Gaća

Predsjednik vukovarsko-srijemskog i vukovarskog SDP-a Željko Sabo demantirao je u srijedu u izjavi za Hinu navode pojedinih medija kako je pokrenuo proces izbacivanja iz stranke članice Glavnog odbora i predsjednice Foruma mladih SDP-a, inače Vukovarke Biljane Gaća, te rekao da to ne dopušta statut stranke i da ga on nema namjeru kršiti.

"Statut SDP-a je jasan i kaže da - ukoliko je neka osoba član ili članica višeg stranačkog tijela - ne može biti rasprave o njezinom isključenju iz stranke na razini nižih stranačkih organizacija. Biljana Gaća je članica Glavnog odbora stranke i postupak za eventualne sankcije ili isključivanje može pokrenuti jedino više tijelo stranke", rekao je Željko Sabo.

Biljana Gaća rekla je kako je načula da je prije nekoliko dana, navodno, na Gradskom odboru SDP-a Vukovar pokrenut postupak za izbacivanje iz SDP-a nje, ali i stranačkog kolege Darka Buljana.

"Sve je ovo neslužbeno što je do mene došlo i ne mogu ništa komentirati. Tek kada nešto napismeno dođe do mene, tek tada ću moći reći nešto određenije i naravno da ću tada reagirati jer to jednostavno ne mogu dopustiti", rekla je Gaća koja je u sukob sa Željkom Sabom došla odmah po njegovom povratku u politiku i preuzimanju čelne pozicije u vukovarskom SDP-u, nakon što je ovaj SDP-ovac i bivši gradonačelnik Vukovar odslužio zatvorsku kaznu zbog pokušaja podmićivanja gradske vijećnice HDZ-a Marije Budimir.

Uz Biljanu Gaća, od novog vodstva vukovarskog SDP-a, udaljio se niz vukovarskih SDP-ovaca koji i danas nemaju kontakta sa matičnom gradskom organizacijom.

U međuvremenu, Željko Sabo izabran je i za predsjednika vukovarsko-srijemskog SDP-a.