Opsadno stanje oko Maksimira: Zbog utakmice Hajduka i Lokomotive policija zatvara ulice

Nogometna utakmica SuperSport HNL-a između NK Lokomotiva i HNK Hajduk, koja se danas igra na stadionu Maksimir s početkom u 17.45 sati, proglašena je utakmicom visokog rizika, objavio je MUP. Policija će tijekom cijelog dana provoditi pojačane mjere sigurnosti uz koordinaciju Stožera za osiguranje utakmica visokog rizika Ravnateljstva policije, a sve s ciljem očuvanja javnog reda i mira, sigurnog dolaska i odlaska navijača te neometanog odigravanja susreta. Ulazi na stadion bit će otvoreni od 15.45 sati za tribine zapad dolje i jug, dok će ulaz za gostujuće navijače po potrebi biti otvoren i ranije. Posjetiteljima se savjetuje da na stadion krenu na vrijeme te, ako je moguće, koriste javni prijevoz, jer je na snazi posebna regulacija prometa. Na stadionu neće biti prodaje niti točenja alkohola.

Od 6 sati ujutro zatvorena su brojna parkirališta i prometnice u okolici stadiona, uključujući parkiralište ispred zapadne tribine Maksimira, poligon Borongaj, parkiralište kod bazena Svetice, Hitrecovu ulicu te dijelove Maksimirske ceste. Posebna regulacija prometa ostat će na snazi do 22 sata. Gostujući navijači koji u Zagreb dolaze cestovnim pravcima prihvaćat će se na nadzornim punktovima Lučko, Jastrebarsko i istočni ulazi u grad, odakle će biti organizirano prepraćeni do Borongaja. Prihvat na Lučkom predviđen je već od 7.30 sati.

Na ulazima u stadion provodit će se sigurnosne provjere, a zabranjeno je unošenje alkohola, droga, pirotehnike, oružja, maskiranje lica, isticanje poruka mržnje te bacanje predmeta u natjecateljski prostor. Policija upozorava da će sva protupravna ponašanja biti sankcionirana.Policija će, sukladno zakonu, prije, tijekom i nakon utakmice audio i video snimati stadion, prilazne pravce i javna okupljanja. Građane i navijače policija poziva da poštuju upute organizatora i naredbe policijskih službenika kako bi utakmica protekla bez incidenata.