Hrvati otkrili kako zarađuju novac 'sastrane': Dobijem 240 eura, a nemam nikakvih troškova

U Hrvatskoj plaće u mnogim firmama ne slijede standard i inflaciju, pa se mnogi odlučuju za poslove 'sa strane' i pronalaze načine kako dodatno zaraditi. Baš takvo jedno pitanje postavljeno je na Redditu gdje je korisnik pitao druge 'Što sve iznajmljujete sastrane za dodatni prihod (150–200€ mjesečno)?' U nastavku je objasnio da planira pokrenuti neki dodatan posao za pasivan prihod uz redovnu plaću. 'Ciljam oko 150–200€ mjesečno, pa me zanima što vi iznajmljujete sastrane da vam donosi lovu. Opremu? Alate? Apartmani mi nisu opcija, tražim nešto jednostavnije i low-maintenance. Npr. najam ugostiteljskih frižidera za fešte itd.' Dobio je puno odgovora, pa su tako neki korisnici dali svoje prijedloge. 'Alat. Većinom veći građevinski alat kojeg ljudi trebaju jednom ili dva puta u životu. Recimo, vibro ploča, miješalica za beton, žitafa, štemalice velike, usisavači, nešto sitnog kao brusilice i sl.', predložio je i dodao da prodaje i potrošni materijal uz cijene 10% niže nego u nekim većim centrima. Jedan od korisnika nadovezao se i napisao kako su u Sloveniji iznajmljivali vibro ploče, te da je posao bio jako unosan.

Jedna korisnica predložila je kupnju stvari koje bi se mogle iznajmljivati za team buildinge i rođendane, a mogu se jeftino nabaviti. 'Ima jako dobrih stvari, npr. 3d printer + skener veliki u koji osoba stane i isprinta se figurica te osobe. To bi bila dobra fora za vjenčanja ako netko ima budžet. Isto s obrtima za torte, može biti figurica na tortama kojekakvim.', napisala je i dodala kao prijedlog iznajmljivanje motora i električnih skutera. Mnogi su predložili i iznajmljivanje parnih čistača, industrijskih usisavača, isušivača vlage, računalne opreme, mašina za rezanje keramike i alata za postavljanje pločica. Budući da su popularni već neko vrijeme, korisnici su predložili i iznajmljivanje napuhanaca, pa je tako jedan dodao da ih 'prijateljica iznajmljuje za 100 eura po danu'. S obzirom na cijene nekretnina, unosno je imati i garažu koju možete iznajmljivati. 'Garaže dvije za ukupno 240€, nikakvog troška nemam', napisao je korisnik. Tržište poslova danas je bogato, a puno ljudi zarađuje novac od gore spomenutih prijedloga. Neki su od njih napravili i glavno primanje, te na svom poslu dali otkaz jer im je bilo isplativo. Opcija je puno, važno je samo pronaći nešto što možda neće zahtijevati veliko početno ulaganje, a donosit će prihod, pa barem i onaj 'sa strane'.