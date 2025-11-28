Hrvati ogorčeni zbog Crnog petka: 'Cijena je bila 600 eura, a na popustu je 800?!'

Dok trgovci agresivno reklamiraju "najveće popuste godine", kupci u Hrvatskoj sve su skeptičniji prema fenomenu Crnog petka. Žustra rasprava na popularnoj platformi Reddit otkrila je niz primjera sumnjivih manipulacija cijenama, a opći je dojam potrošača da je ovogodišnja ponuda znatno lošija od očekivane.

Korisnik Reddita pod nadimkom Loud-Solid-4830 pokrenuo je lavinu komentara jednostavnim pitanjem o ovogodišnjim ulovima, konstatirajući kako se čini da je ponuda "dosta jadnija čak i od inače". Njegova objava brzo je postala mjesto okupljanja frustriranih kupaca koji su podijelili svoja iskustva s domaćim trgovinama. Prevladavajući stav je da hrvatski Crni petak ni izbliza ne nalikuje onom američkom, gdje popusti dosežu i do 80 posto. Kod nas se, tvrde korisnici, radi o simboličnim sniženjima od 10 do 20 posto, što mnogi smatraju uvredom za inteligenciju potrošača, posebice u godini kada se inflacija i dalje osjeti na svakom koraku.

Najviše prašine podigla je priča korisnika koji je opisao iskustvo s kupovinom namještaja. Tjedan dana prije Crnog petka fotografirao je damski ležaj koji mu se svidio, a cijena je tada iznosila 600 eura. Kada se vratio u trgovinu tijekom "velikog sniženja", isti taj komad namještaja bio je označen akcijskom cijenom od 800 eura, uz prekriženu, navodno staru, višu cijenu. Drugi su korisnici istaknuli slične primjere s odjećom i obućom, gdje se bombastični natpisi o popustima do 60 posto često odnose samo na nepoželjne artikle poput čarapa ili odjeće ekstremnih veličina koje nitko ne kupuje.

Unatoč općem nezadovoljstvu, rasprava je otkrila da se dobri popusti ipak mogu pronaći ako se zna gdje tražiti. Zanimljivo je da su korisnici najbolje uštede pronašli tamo gdje ih se najmanje očekivalo – u trgovinama građevinskog materijala i opreme za dom. Jedan par koji renovira stan pohvalio se uštedama od 30 do 40 posto na pločicama i sanitarijama u specijaliziranim trgovinama poput Feroterma i Građe, što sugerira da se Crni petak više isplati onima koji ulažu u nekretninu nego lovcima na gadgete. S druge strane, ljubitelji tehnologije spas su potražili na stranim web shopovima, ističući njemački Amazon kao destinaciju s realnijim popustima na elektroniku, dok su domaće ponude za gaming laptope i komponente ocijenjene kao razočaravajuće ili tek "solidne".

Uz ozbiljne analize tržišta, rasprava nije prošla bez tipičnog humora. Dok su neki s ponosom isticali kupnju "grijanog sjedala za WC školjku" kao najbolju investiciju godine koja život čini ljepšim, drugi su cinično komentirali kako su za Crni petak pronašli samo "kaznu za parking" ili "alkohol za utjehu".