S lažnim eurima došao do mobitela, pa ga preprodao s krivotvorenom osobnom

Zagrebačka policija prijavila je 28-godišnjaka koji je s 21 krivotvorenom novčanicom od 50 eura dostavljaču platio naručeni mobitel, navodeći pritom lažne podatke kupca, a kojeg je potom preprodao trgovini za elektroničku opremu, pri čemu je koristio krivotvorenu osobnu iskaznicu. Policijska uprava zagrebačka (PUZ) priopćila je da 28-godišnjaka sumnjiče za krivotvorenje novca i prijevaru na štetu fizičke osobe, prijevaru na štetu trgovačkog društva iz Jastrebarskog te krivotvorenja isprave.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 28-godišnjak pribavio 21 krivotvorenu novčanicu u apoenu od 50 eura, nakon čega je 8. kolovoza ove godine putem internetske trgovine naručio mobitel po cijeni od 1054 eura, navodeći pritom lažne podatke kupca odnosno osobe koja ne postoji. Po zaprimljenim SMS porukama dostave, 28-godišnjak se 11. kolovoza BMW-om pulskih oznaka dovezao do parkirališta kod jednog restorana u Buzinu, gdje ga je telefonski kontaktirao dostavljač s kojim je dogovorio preuzimanje naručenog paketa. Nakon što mu je dostavljač predao paket s izdanim računom trgovine, 28-godišnjak mu je dao 21 krivotvorenu novčanicu od 50 eura te jednu novčanicu od 10 eura, za koju je utvrđeno da je pravi novac te je na taj način dostavljača doveo u zabludu da se radi o pravom novcu.

Sumnja se da je 28-godišnjak istog dana došao u trgovinu na području Jastrebarskog koja se bavi prodajom i otkupom elektroničke opreme te je zaposlenici ponudio sporni mobilni uređaj, bežične slušalice i slušalice, a ona mu je ponudila otkupnu cijenu od 1030 eura. Zaposlenici je pritom predao krivotvorenu osobnu iskaznicu temeljem koje je sastavila ugovor o kupoprodaji te mu isplatila dogovoreni iznos. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku, kažu u policiji.