Bivši dekan optužen da je Ekonomski fakultet u Rijeci oštetio za oko 470.000 eura

Alen Host (52), bivši dekan Ekonomskog fakulteta u Rijeci, ali i aktualni član Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje i član sveučilišnog vijeća Sveučilišta Sjever, tijela koje se brine o racionalnoj uporabi materijalnih i kadrovskih resursa te nadzire izvršenje sveučilišnog financijskog plana, optužen je za zloporabu položaja i krivotvorenje isprave, a optužnicu je protiv njega podigao ŽDO Rijeka. Optužnicom se još tri osobe terete za poticanje u zloporabi položaja i ovlasti, a ukupna pričinjena šteta je 470.000 eura.

Hosta se optužnicom tereti da je u studenome 2019. i veljači 2021. kao dekan Ekonomskog fakulteta u Rijeci, u nakani da se okoristi, protivno propisima i bez posebne ovlasti osnivača ustanove bez valjane osnove donio više odluka o isplati uvećanja plaće za sebe, prodekane i tajnicu. Tereti ga se da je Ekonomski fakultet oštetio za 304.370 eura.

Tužiteljstvo Hosta tereti i da je od sredine listopada 2021. do početka lipnja 2022. u Rijeci, protivno financijskim interesima ustanove, na inicijativu i nagovor prodekana ustanove, bez potrebne odluke vijeća ustanove, sklopio više fiktivnih Ugovora o autorskom radu za održavanje predavanja i radionica. Učinio je to i iako su i on i prodekan znali da se naručena predavanja naručena predavanja neće održati, čime je Ekonomski fakultet oštećen za 29.8462 eura. Tereti ga se i da je od siječnja 2021. do veljače 2022. , protivno financijskim interesima ustanove, na nagovor prodekana koji je bio voditelj znanstvenog projekta i trećeokrivljenice, profesorice na Ekonomskom fakultetu sklopio dva Ugovora o autorskom djelu kojima je trećeokrivljenici isplaćena autorska naknada od 8.259 eura. Naknada je isplaćena iako su sve troje znali da ona nije sudjelovala u radu na projektima, niti je na istima imenovana za autora.

Host je optužen i da je od lipnja 2017. do rujna 2021., u nakani da prodekan i četvrtookrivljenica, kao voditelji poslijediplomskog specijalističkog studija steknu nepripadnu korist, s vanjskom suradnicom sklopio i potpisao veći broj Ugovora o autorskom radu na temelju kojih joj je isplaćeno 53.215 eura, iako je znao da ona nije obavila nikakve usluge za potrebe tog specijalističkog studija. Prema prethodnom dogovoru, ona je primljene novčane iznose potom predavala drugookrivljeniku i četvrtookrivljenici, na koji način je ustanova oštećena u bruto iznosu za 75.006 eura.