Kolaps polarnog vrtloga donosi velike vremenske poremećaje: Evo što čeka Europu u nadolazećim tjednima

Nakon stratosferskog zagrijavanja, najnovije prognoze potvrđuju podjelu i kolaps polarnog vrtloga sredinom veljače. Kako navodi Severe Weather Europe, doći će do raspada polarne cirkulacije, što će stvoriti produženi hladni vremenski obrazac nad Sjevernom Amerikom Europom. Naime, to će donijeti velike vremenske poremećaje u nadolazećim tjednima, a prema trenutnim podacima, moglo bi potrajati i do ranog proljeća. Trenutni podaci pokazuju da će se stratosfersko zagrijavanje početi odvijati tijekom sljedećih osam do deset dana. Iako se glavni kolaps očekuje sredinom mjeseca, Sjedinjene Američke Države i Kanada već osjećaju rane posljedice poremećaja prije same podjele. Deformirana jezgra polarnog vrtloga trenutno gura hladne anomalije u središnji i istočni dio SAD-a, a temperature bi trebale biti niže od uobičajenih.

Polarni vrtlog naziv je za zimsku cirkulaciju nad sjevernom polutkom. Dijeli se na gornji (stratosferski) i donji (troposferski) dio. Polarni vrtlog prolazi kroz oba sloja, ali s različitom snagom, oblikom i utjecajima. Jak polarni vrtlog može zadržati hladniji zrak u polarnim regijama, sprečavajući njegovo kretanje. To obično stvara blaže uvjete za veći dio Sjedinjenih Država, Europe i drugih područja srednje širine. Slabi polarni vrtlog, s druge strane, donosi hladno vrijeme. Sam poremećaj obično nastaje zbog porasta tlaka i temperature u stratosferi, odnosno stratosferskog zagrijavanja.

Aktualni poremećaj već je donio hladni zrak u SAD, no očekuje se da će uzrokovati još jedan val hladnoće. Najjači utjecaj očekuje se na istoku, točnije preko Virginije, Sjeverne Karoline i Južne Karoline. Također, prema prognozama, hladniji polarni zrak krenut će i prema Europi, pokrivajući veći dio kontinenta prema sjeveroistoku. No, sustav niskog tlaka na zapadu spriječit će da veći dio arktičke zračne mase dopre dalje prema središnjim i zapadnim dijelovima.

Za drugi tjedan veljače prognozira se da će se hladni obrazac nastaviti nad istočnim Sjedinjenim Američkim Državama i istočnom Kanadom. Nad Europom će sustav niskog tlaka donijeti topliji zrak u južne i središnje dijelove, što će zadržati hladniji zrak nad sjeverozapadnim i sjevernim dijelovima kontinenta. Istodobno, počet će se oblikovati snažno stratosfersko zagrijavanje. Očekuje se produženo slabljenje stratosferskog Polarnog vrtloga, uz oslobađanje polarnog zraka prema srednjim širinama.

Sredinom veljače, nakon stratosferskog zagrijavanja, vide se jasni znakovi kolapsa cirkulacije polarnog vrtloga. Hladni obrazac tada bi trebao zahvatiti zapadnu Kanadu i SAD, što je uobičajeno nakon stratosferskog zagrijavanja. U Europi se tada očekuje spuštanje hladne zračne mase sa sjevera. Takav nastavak kolapsa vremenske cirkulacije, odnosno hladni trend, očekuje se i u rani ožujak.