ŠERIJATSKI ZAKON U POKRAJINI

100 udaraca zbog seksa izvan braka, 40 za alkohol: Par javno bičevan u Indoneziji

Šimun Ilić
30.01.2026.
u 12:45

Prema riječima čelnika šerijatske policije Muhammada Rizala, par je kažnjen sa 100 udaraca zbog spolnog odnosa izvan braka i dodatnih 40 zbog konzumacije alkohola. Aceh je jedina regija u Indonezija koja provodi šerijatski zakon, unatoč tome što je riječ o najvećoj muslimanskoj zemlji na svijetu

U jednoj od najkonzervativnijih regija jugoistočne Azije, indonezijskoj pokrajini Aceh, dvoje ljudi javno je kažnjeno s ukupno 140 udaraca bičem zbog spolnog odnosa izvan braka i konzumacije alkohola. Riječ je o jednoj od najstrožih kazni izrečenih otkako je ta regija uvela šerijatski zakon. Kažnjavanje je provedeno u javnom parku u gradu Banda Aceh, pred desecima promatrača. Muškarac i žena udarani su po leđima ratanovim štapom. Žena se tijekom izvršenja kazne srušila i izgubila svijest te je morala biti prevezena u ambulantno vozilo.

Prema riječima čelnika šerijatske policije Muhammada Rizala, par je kažnjen sa 100 udaraca zbog spolnog odnosa izvan braka i dodatnih 40 zbog konzumacije alkohola. Ukupno 140 udaraca po osobi. Aceh je jedina regija u Indonezija koja provodi šerijatski zakon, unatoč tome što je riječ o najvećoj muslimanskoj zemlji na svijetu. Nakon što je Acehu 2001. godine dodijeljena posebna autonomija, islamski zakon postao je temelj kaznenog sustava za određena kaznena djela.

Ovaj slučaj smatra se jednim od najtežih oblika tjelesnog kažnjavanja u posljednjih nekoliko godina. Uz spomenuti par, još četiri osobe kažnjene su istog dana zbog kršenja islamskog kodeksa ponašanja. Među njima je bio i pripadnik šerijatske policije te njegova partnerica, koje su vlasti zatekle u privatnom prostoru u bliskom odnosu. Oboje su kažnjeni s 23 udarca. Rizal je naglasio da nema izuzetaka. "Kao što je obećano, nema povlaštenih. Posebno ne za naše pripadnike. Ovo baca ljagu na naše ime"

U Acehu se tjelesno kažnjavanje koristi za niz prijestupa. Kockanje, konzumacija alkohola, istospolni odnosi i spolni odnosi izvan braka smatraju se kaznenim djelima. Samo prošle godine dvojica muškaraca kažnjena su sa 76 udaraca bičem nakon što ih je šerijatski sud proglasio krivima za spolne odnose. Unatoč međunarodnim kritikama i upozorenjima organizacija za ljudska prava, vlasti u Acehu ostaju pri stajalištu da je ovakav sustav kažnjavanja nužan za očuvanje moralnog poretka. Za lokalne institucije, poruka je jasna. Pravila vrijede za sve. Javnost je tu da gleda.

Radovi na uspinjači pri kraju, pogledajte kako izgledaju teste vožnje, a imamo i datum otvaranja!

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar bumbar
bumbar
13:09 30.01.2026.

100 udaraca zbog seksa izvan braka, 40 za alkohol: Par javno bičevan u Indoneziji??? Koliko se dobija za pedofiliju? Zašto se nije osudio muhamed ratni zločinac i pedofoil ? Njemu j bilo dozvoljeno? a drugi kada se ugledaju na njegaedaju na njega dobiju batite . Opasna je ta ideologija zvana Islam. Pravi musliman ne može živjeti u demokratskoj državi, jer u demokratiji zakone donose ljudi. Pravi musliman priznaje samo šerijat-Allah zakon.Istina o islamu je ružna.Toliko je ružna da niko ne želi da je pogleda. Osnova islama nije ljubav prema Bogu,već strah, pokornost i nasilje. Islam ne propovijeda ljubav, oprost i poštovanje koje Isus Hristos čini u hrišćanstvu. Islam je tako užasan i za osudu jer obezvrijeđuje vjeru u Boga mira, ljubavi, milosti i dobrote u anti-Boga, ubistva, genocida, mržnje, rasizma, ropstva, seksualnog zlostavljanja djevojaka, silovanja seksualnih robinja, tlači i ponižava žene. Islam je čudovište protiv čovječnosti. Ova opasna islamska ideologija, 1400 godina seje samo mržnju, nasilje, teror i smrt. Svijet mora zvanično proglasiti ISLAM najvećom prijetnjom čovječanstvu i povući priznanje islama kao vjere! ZATO TREBA OTVORI SVOJE OČI PRIJE NEGO IH ISLAM ZATVORI.

Avatar kozorog
kozorog
13:01 30.01.2026.

i mene je kaznila, zbog istog čina... inače šerijat i nije tako strašan, samo ga neki kao npr talibani pogrešno tumače. po šerijatu je ženama puno toga dozvoljeno, marame, hidžab, nisu obavezne, niti da su vani uz mušku pratnju uže obitelji, to si je neka ekipa zamislila i desetljećima gura, i samo povećava nezadovoljstvo koje bude jednom eksplodiralo, pa će svi ti zaostali završiti 2 m u zemlji. mi, kao neki jelte slobodnijeg ponašanja, zapadnjačkijeg, možemo se pariti skoro sveposvuda, ali nekako nam učinkovitost pala, natalitet sve manji, sve nas manje ima, sad niti 3.8 mil u ovoj čudnoj zemlji. i mi imamo kazne za odnos na javnom mjestu, osim sprdnje i ponekog razvoda nikakve ozbiljnije posljedice, mada je prisutna dvoličnost, muško je heroj ulice, dok žena/cura bude omalovažavana. čudan smo svijet, mladi bi sve htjeli probati, al za suživot, brak, bismo neko nevinašce, samo za sebe..

Avatar adisan
adisan
13:21 30.01.2026.

Eto šerijata uskoro i usred Münchena i Stockholma i Pariza i Londona.

