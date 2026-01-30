100 udaraca zbog seksa izvan braka, 40 za alkohol: Par javno bičevan u Indoneziji

U jednoj od najkonzervativnijih regija jugoistočne Azije, indonezijskoj pokrajini Aceh, dvoje ljudi javno je kažnjeno s ukupno 140 udaraca bičem zbog spolnog odnosa izvan braka i konzumacije alkohola. Riječ je o jednoj od najstrožih kazni izrečenih otkako je ta regija uvela šerijatski zakon. Kažnjavanje je provedeno u javnom parku u gradu Banda Aceh, pred desecima promatrača. Muškarac i žena udarani su po leđima ratanovim štapom. Žena se tijekom izvršenja kazne srušila i izgubila svijest te je morala biti prevezena u ambulantno vozilo.

Prema riječima čelnika šerijatske policije Muhammada Rizala, par je kažnjen sa 100 udaraca zbog spolnog odnosa izvan braka i dodatnih 40 zbog konzumacije alkohola. Ukupno 140 udaraca po osobi. Aceh je jedina regija u Indonezija koja provodi šerijatski zakon, unatoč tome što je riječ o najvećoj muslimanskoj zemlji na svijetu. Nakon što je Acehu 2001. godine dodijeljena posebna autonomija, islamski zakon postao je temelj kaznenog sustava za određena kaznena djela.

Ovaj slučaj smatra se jednim od najtežih oblika tjelesnog kažnjavanja u posljednjih nekoliko godina. Uz spomenuti par, još četiri osobe kažnjene su istog dana zbog kršenja islamskog kodeksa ponašanja. Među njima je bio i pripadnik šerijatske policije te njegova partnerica, koje su vlasti zatekle u privatnom prostoru u bliskom odnosu. Oboje su kažnjeni s 23 udarca. Rizal je naglasio da nema izuzetaka. "Kao što je obećano, nema povlaštenih. Posebno ne za naše pripadnike. Ovo baca ljagu na naše ime"

U Acehu se tjelesno kažnjavanje koristi za niz prijestupa. Kockanje, konzumacija alkohola, istospolni odnosi i spolni odnosi izvan braka smatraju se kaznenim djelima. Samo prošle godine dvojica muškaraca kažnjena su sa 76 udaraca bičem nakon što ih je šerijatski sud proglasio krivima za spolne odnose. Unatoč međunarodnim kritikama i upozorenjima organizacija za ljudska prava, vlasti u Acehu ostaju pri stajalištu da je ovakav sustav kažnjavanja nužan za očuvanje moralnog poretka. Za lokalne institucije, poruka je jasna. Pravila vrijede za sve. Javnost je tu da gleda.