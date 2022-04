Prva članica EU koja je to učinila: Češka poslala sovjetske tenkove Ukrajini

Češka je poslala T-72 tenkove kao pomoć Ukrajini u borbi protiv Rusije, potvrdio je dužnosnik u češkom ministarstvu obrane.

Ranije je objavljena snimka prijevoza pet tenkova i pet oklopnih vozila, a na češkoj javnoj televiziji tvrdili su kako se radi o ''daru koji je bio poslan u dogovoru s NATO saveznicima''.

Kako piše Reuters, ministrica obrane Jana Cernochova kazala je kako neće komentirati detalje pomoći Ukrajini.

''Samo vam mogu reći da Češka pomaže Ukrajini koliko god može i nastavljat će pomagati tako što će slati vojnu opremu'', kazala je.

⚡️#CzechRepublic sent tanks T-72 and infantry military machines to #Ukraine. This is the first country of #NATO that sent heavy techniques to Ukraine. pic.twitter.com/rxGm2UPRm4