Orban molio Putina za primirje: ‘Dao mi je pozitivan odgovor, ali ima uvjete'

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je na današnjoj konferenciji za medije da je razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i zamolio ga za primirje u Ukrajini.

Orban je kazao da je pozvao Putina na mirovne pregovore koji bi se održali u Mađarskoj i na kojima bi bili ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemački kancelar Olaf Scholz. Mađarski premijer opisao je Putinov odgovor bio "pozitivan", ali i to da bi Putin imao uvjete.

Istaknuo je i to da je Putin bio taj koji je njega nazvao te da on nije bio taj koji je tražio od Putina da mu čestita na pobjedi na nedjeljnim izborima. Na konferenciji za medije jedna od tema je bilo i plaćanje ukapljenog plina u rubljima.

- Nemamo problema s plaćanjem u rubljima. Ako Rusi to od nas zatraže, plaćat ćemo u rubljima - rekao je premijer Viktora Orban, a njegov odgovor na Twitteru je objavio njegov glasnogovornik Zoltan Kovacs.

PM Orban: We don't have any difficulty paying in rubles, if the Russians ask us to, we pay in rubles. #Orban #pressconference