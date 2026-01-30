Naši voćari odbacuju optužbe PAN Europe da su hrvatske jabuke pune pesticida

Generalizirane tvrdnje da je "većina hrvatskih jabuka" opasna, ne štete samo proizvođačima jabuka nego i povjerenju građana u domaću hranu i domaću jabuku. Hrvatske jabuke koje se stavljaju na tržište prolaze stroge kontrole u skladu s europskim zakonodavstvom koje ima izuzetno kompleksne i u cijelom svijetu najrigoroznije kontrole i standarde zdravstvene ispravnosti hrane uopće, i zasigurno se razlikuju i od onih koje na naše tržište dolaze iz trećih zemalja, a nisu prošle "europske" kontrole.

Svaka aktivna tvar u sredstvima za zaštitu bilja ima jasno propisane maksimalno dopuštene razine (MRL), a službeni nadzori redovito potvrđuju da su rezidue u domaćim jabukama unutar zakonom dopuštenih i sigurnih granica. Poručio je to jučer čelnik Hrvatske voćarske zajednice Branimir Markota, nakon što je javnosti predstavljeno istraživanje prema kojemu su jabuke u europskim trgovinama "prepune pesticida, a Hrvatska je među najgorima u EU, s neurotoksičnim tvarima u svim uzorcima".

PAN (Pesticide Action Network) Europe u suradnji s 13 partnerskih organizacija, među kojima su i hrvatske Zemljane staze, na analizu na ostatke pesticida dao je, naime, 59 uzoraka jabuka s tržnica i iz supermarketa 13 europskih zemalja (u Austriji, Belgiji, Češkoj, Danskoj, Francuskoj, Hrvatskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Italiji, Luksemburgu, Nizozemskoj, Poljskoj, Španjolskoj i Švicarskoj). Čak 85% ih je, tvrde, bilo kontaminirano koktelima pesticida, i to konvencionalno proizvedene jabuke, a iako zakon to predviđa, EU, priopćili su, još uvijek ne procjenjuje toksičnost izloženosti koktelima pesticida. Dvije trećine (64%) jabuka sadržavale su barem jedan PFAS pesticid, dok je jedna trećina (36%) sadržavala neurotoksične pesticide. U Hrvatskoj su uzeta tri uzorka, svi kod istog trgovca. Svi su sadržavali neurotoksične pesticide, a dva od tri uzorka PFAS pesticide, uključujući fludioksonil – endokrini disruptor koji je trebao biti zabranjen u EU, rekla je Natalija Svrtan iz udruge Zemljane staze.

Markota pak naglašava kako pojam "koktel pesticida" nije regulatorni ni znanstveni termin, već opisni izraz koji može stvoriti dojam opasnosti i ondje gdje ona nije potvrđena analizama. – Prisutnost više tvari u tragovima ne znači automatski i zdravstveni rizik – upravo zato EU sustav procjene rizika uzima u obzir doze, način djelovanja i kumulativni učinak, a ne samo broj detektiranih spojeva. Za voće, uključujući jabuke, stalno se provodi monitoring i znanstveno prikupljaju podaci, upravo kako bi se odluke temeljile na dokazima, a ne na pretpostavkama. Hrvatski voćari u tome aktivno sudjeluju i podržavaju transparentnost mjerenja – ističe Markota. Prema dostupnim podacima europskih agencija, jabuke nisu značajan izvor PFAS-a u prehrani, osobito u usporedbi s nekim drugim skupinama hrane, napominje te dodaje kako analize uvijek moraju biti odgovorne, utemeljene na znanosti i bez neopravdanog zastrašivanja potrošača.

– Hrvatski voćari svjesni su odgovornosti očuvanja domaće proizvodnje voća, a isto tako i zdravlja potrošača jer se jedino tako može opstati i zadržati njihovo povjerenje. U tom smislu u Hrvatskoj je uveden i sustav kvalitete pod oznakom "Dokazana kvaliteta", koji je u određenom smislu nadstandard kvalitete i zdravstvene ispravnosti, a pridržava ga se većina tržišno orijentiranih proizvođača jabuka. Konačan cilj svima je zajednički – sigurna hrana, zaštićen potrošač i održiva hrvatska proizvodnja jabuka – poručio je Markota.