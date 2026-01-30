Naši Portali
PRAVNI REPOVI PANDEMIJE

Iz EU fondova uzeli 343.207 eura namijenjenih proizvodnji zaštitne opreme protiv COVID-a

EPPO
VL
Autor
Ivana Jakelić
30.01.2026.
u 13:19

Jedan od osumnjičenika je pritvoren, a kako je kod trojice nađeno ilegalno oružje, i zbog toga će se protiv njih pokrenuti odvojeni kazneni postupak koji će provesti nacionalno tužiteljstvo.

Iako je pandemija COVID-a 19, srećom, odavno iza nas, njezini pravosudni repovi još se vuku diljem svijeta. Ovaj put istraga zbog zloporabe novca koji je bio namijenjen borbi protiv COVID-a je po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) pokrenuta u Lisabonu. Tamošnji ured EPPO-a naložio je pretrage kod više osumnjičenika koje tereti za subvencijsku prevaru. Jedan od osumnjičenika je pritvoren, a kako je kod trojice nađeno ilegalno oružje, i zbog toga će se protiv njih pokrenuti odvojeni kazneni postupak koji će provesti nacionalno tužiteljstvo.

Istragom je obuhvaćeno devet osoba i tri tvrtke, a sumnja se da su tijekom 2020. tvrtke aplicirale za novac iz europskih fondova kojim su se trebali graditi tvornica i laboratoriji za proizvodnju alkoholnih gelova i dezinficijensa, koji su se onda trebali koristiti u prevenciji COVID-a. Međutim osumnjičenici su isporučivali lažne račune pa su EU proračun, kako navodi EPPO, oštetili za 343.207 eura. Inače, bila je riječ subvencijama iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), u okviru programa PORTUGAL2020, točnije unutar "Sustava poticaja za produktivne inovacije“ u kontekstu prevencije COVID-19.
Satelitske snimke otkrile razmjere katastrofe grada na litici: Prizori su strašni
Ključne riječi
prijevara pandemija COVID 19 EPPO

