Iz EU fondova uzeli 343.207 eura namijenjenih proizvodnji zaštitne opreme protiv COVID-a

Iako je pandemija COVID-a 19, srećom, odavno iza nas, njezini pravosudni repovi još se vuku diljem svijeta. Ovaj put istraga zbog zloporabe novca koji je bio namijenjen borbi protiv COVID-a je po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) pokrenuta u Lisabonu. Tamošnji ured EPPO-a naložio je pretrage kod više osumnjičenika koje tereti za subvencijsku prevaru. Jedan od osumnjičenika je pritvoren, a kako je kod trojice nađeno ilegalno oružje, i zbog toga će se protiv njih pokrenuti odvojeni kazneni postupak koji će provesti nacionalno tužiteljstvo.

Istragom je obuhvaćeno devet osoba i tri tvrtke, a sumnja se da su tijekom 2020. tvrtke aplicirale za novac iz europskih fondova kojim su se trebali graditi tvornica i laboratoriji za proizvodnju alkoholnih gelova i dezinficijensa, koji su se onda trebali koristiti u prevenciji COVID-a. Međutim osumnjičenici su isporučivali lažne račune pa su EU proračun, kako navodi EPPO, oštetili za 343.207 eura. Inače, bila je riječ subvencijama iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), u okviru programa PORTUGAL2020, točnije unutar "Sustava poticaja za produktivne inovacije“ u kontekstu prevencije COVID-19.