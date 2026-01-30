Prodaju se u 13 europskih država i kontaminirane su opasnim 'koktelima': Među njima i Hrvatska?

Novo istraživanje kritizira postupak procjene rizika Europske unije za procjenu pesticida u silosima umjesto da se usredotoči na utjecaj "koktela", kombinacije nekoliko ostataka pesticida prisutnih u voću i povrću. Trinaest europskih zemalja prodaje jabuke na tržnicama i u supermarketima sa zabrinjavajućim obiljem ostataka pesticida, poznatih kao "kokteli pesticida", prema izvješću nevladine organizacije koja poziva Europsku uniju da regulira izloženost tim kemikalijama. Belgija, Hrvatska, Češka, Danska, Francuska, Njemačka, Mađarska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Poljska, Španjolska i Švicarska prijavile su kontaminaciju jabuka, prema najnovijem izvješću Mreže za djelovanje protiv pesticida (PAN) Europe, koje kritizira postupak procjene rizika EU-a zbog promatranja pesticida u silosima i zanemarivanja učinka "koktela", javlja Euronews.

"Jedan od najupečatljivijih rezultata jest da je 85% testiranih jabuka sadržavalo više ostataka pesticida", rekao je Gergely Simon, aktivist u PAN Europe. "Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) dobila je zadatak prije 20 godina da razvije metodologiju za regulaciju učinaka koktela pesticida, ali oni još uvijek ne ispunjavaju tu zakonsku obvezu", kazao je.

Izvješće ističe da bi, ako bi se te jabuke prodavale kao prerađena dječja hrana, 93% njih premašilo zakonsku granicu razine pesticida EU za djecu mlađu od 3 godine. "Mladi roditelji nisu svjesni da hranjenje djece svježim konvencionalnim voćem ili povrćem snažno povećava njihovu izloženost pesticidima, ponekad i više od 600 puta", rekao je Simon.

Ovo izvješće dolazi u trenutku kada su pravila EU-a o rješavanju "koktela pesticida" i dalje neizvjesna, a brojne aktivističke skupine pozivaju Europsku komisiju i EFSA-u da ubrzaju procjenu kumulativnog rizika pesticida. Iako je pitanje procjene kombiniranih učinaka više pesticida prvi put prepoznato 2005. godine, tek je 2020. godine EFSA provela pilot procjenu kombiniranih učinaka na štitnjaču i živčani sustav. Od 2021. godine Komisija i EFSA rade na proširenju procjena kumulativnog rizika na više skupina pesticida, s ciljem njihove potpune integracije u zakonodavstvo do 2030. godine.

Glasnogovornik EFSA-e rekao je za Euronews da je rad na procjeni problema "koktela pesticida" "složen", da uključuje velike skupove podataka, nove softverske alate i opsežnu suradnju s partnerima iz EU i međunarodnim partnerima. "Trenutno pripremamo smjernice o tome kako provesti 'prospektivnu' procjenu kumulativnog rizika – prije nego što se odobri namjeravana uporaba pesticida – u kontekstu zahtjeva za maksimalne razine ostataka", rekao je glasnogovornik.

Pilot-projekt sa zemljama EU-a planiran je za kraj 2026. kako bi se nacionalnim stručnjacima omogućilo testiranje alata i metodologije koju razvija agencija EU za hranu, rekao je glasnogovornik EFSA-e. Znanstvena studija PAN Europe provedena je između 1. i 20. rujna 2025., tijekom koje su istraživači odabrali tri do pet uzoraka različitih lokalno proizvedenih konvencionalnih jabuka iz supermarketa ili tržnica, za ukupno 59 uzoraka jabuka uzgojenih u zemlji, navodi se u izvješću.

Nalazi pokazuju da je 71% uzoraka jabuka sadržavalo barem jedan ostatak iz kategorije najtoksičnijih pesticida EU, 64% sadržavalo je barem jedan ostatak pesticida PFAS, poznatih i kao " zauvijek kemikalije ", a 36% neurotoksični pesticid.

Fludioksonil, pesticid iz skupine PFAS-a, pronađen je u gotovo 40% uzoraka, prema izvješću, u kojem se navodi da je opasna kemikalija klasificirana kao endokrini disruptor u EU 2024. godine. "Trebalo je biti zabranjeno, ali države članice EU to blokiraju već godinu dana. Toksično je za jetru i bubrege ljudi te desetkuje ribe i vodozemce u vodenim okolišima", navodi se u izjavi PAN Europe kojom se pokreće izvješće.

Komisija je u prosincu 2025. predložila promjene koje bi oslabile regulaciju pesticida dopuštanjem neograničenog trajanja odobrenja i uklanjanjem zahtjeva za ponovnom procjenom toksičnosti pesticida u odnosu na nove znanstvene dokaze svakih 10 do 15 godina. Prijedlog bi također omogućio zemljama EU-a da ignoriraju najnovija znanstvena otkrića prilikom procjene rizika pesticida.

"Sve je više znanstvenih dokaza da je izloženost pesticidima putem hrane povezana s neplodnošću, a moguće i s rakom", rekao je Simon. Euronews je zatražio komentar od Europske komisije, ali prije objave nije dobio odgovor.