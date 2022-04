Ukrajinci tvrde da je ovaj čovjek kriv za masovan pokolj u Buči: 'Tražimo krvnika'

Ukrajinske obavještajne službe zajedno s Informnapalmom, volonterskom inicijativom koja prati aktivnosti ruske vojske i specijalnih službi identificirale su osobu koju sumnjiče za masovan pokolj civila u Buči. Riječ je o Azatbeku Omurbekovu.

Ukrajinski dužnosnici obećali su da će tražiti "mesare iz Buče". Kijevski obavještajni izvori kažu da je Azatbek Omurbekov vodio 64. odvojenu motoriziranu brigadu, koja je okupirala regiju. "Uskoro će svi ovi ubojice, silovatelji i pljačkaši biti poznati po imenu", poručili su volonteri.

This is Omurbekov Azatbek Asanbekovich the commander of unit 54 160 who committed the #Bucha massacre.

In #Russia, the mothers of soldiers denounced the violence that reigned in this unit, the hazing, extortion, and the arbitrary power of these commanders. pic.twitter.com/W3aAkVcLcv