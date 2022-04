VIDEO Objavili snimku: Ukrajinci raketom srušili ruski helikopter

Savjetnik ukrajinskog minista unutarnjih poslova Anton Gerashchenko objavio je snimku srušenog ruskog helikoptera. Ukrajinski vojnici 95. brigade srušili protutenkovskom raketom Stugna-P kod Izjuma ruski helikopter Ka-52.

Exclusive

Our Heroes from the 95th Brigade, this morning near Izyum, shot down an enemy Ka-52 Helicopter with a Ukrainian Stugna missile!