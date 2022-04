New York Times objavio snimku ubojstva biciklista u Buči: Ispalili su nekoliko rafala prema čovjeku

Videosnimka pokazuje biciklista civila kojeg ubijaju ruski vojnici u Buči, objavio je New York Times u utorak. To je snimljeno u Buči za vrijeme ruske okupacije tog kijevskog predgrađa, piše list. Zračna snimka pokazuje čovjeka na biciklu koji vozi niz ulicu. Zatim silazi kako bi oko ugla hodao uz bicikl.

U njegovu smjeru ispaljeno je nekoliko rafala iz oklopnih vozila. Nakon toga se na mjestu događaja vidi prašina i dim. Snimku nastalu potkraj veljače snimila je ukrajinska vojska a neovisno ju je provjerio New York Times.

New drone imagery shows Russian forces firing on a cyclists in Bucha, on Yablunska Street at 50.54148, 30.228898, where multiple corpses have been filmed and photographed https://t.co/1GPF9NJjcB pic.twitter.com/CBR3DnMyyq