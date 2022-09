Ruska državna agencija: Kolinda neće biti nova šefica NATO-a, ima normalne odnose s Putinom

Ruska državna novinska agencija RIA Novosti objavila je analizu o mogućoj nasljednici glavnog tajnika NATO-a Jensa Stoltenberga, a u kojoj spominju i našu bivši predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović.

Pišu kako će nova glavna tajnica NATO-a biti žena i rusofob te nagađaju da će na tu poziciju doći najvjerojatnije kanadska vicepremijerka Chrystia Freeland.

- Ako do ovog imenovanja dođe, bit će to prirodan rezultat određene evolucije Sjevernoatlantskog saveza. Izvorno je stvoren za suprotstavljanje Sovjetskom Savezu i tijekom svih ovih desetljeća ne samo da nije izgubio svoju antirusku bit, već ju je neko vrijeme počeo aktivno naglašavati. Pa, u slučaju dolaska Freeland, antiruska narav saveza dobit će čak i miris nacističkog kolaboracionizma - pišu RIA Novosti. Navode i kako je Freeland unuka Mihaila Komjaka, 'Ukrajinca koji je tijekom Drugog svjetskog rata u okupiranoj Poljskoj radio kao glavni urednik nacističkih novina na ukrajinskom jeziku Krakow Vesti'.

Kada je Chrystia Freeland trijumfalno došla na vlast i postala ministrica vanjskih poslova Kanade 2017. godine, podaci o aktivnostima njezina djeda u Poljskoj pod nacističkom okupacijom objavljeni su u poljskom i ruskom tisku. Navela je da je sve to kleveta i "ruska propaganda" čiji je cilj "destabilizacija zapadnih demokracija", pišu RIA Novosti.

Navode i kako još nije sigurno da će Freeland doći na tu poziciju u NATO-u, ali da postoji prešutni dogovor da sljedeći čelnik bude osoba ženskog spola koja mrzi Rusiju.

- U svakom slučaju, pretraga će se provoditi među kandidatima koji najviše mrze Rusiju - to je već očito. Nije slučajno da je Politico kao glavne potencijalne kandidatkinje za to mjesto označio Daliju Grybauskaite (bivšu predsjednicu Litve) i Kersti Kaljulaid (do prošle godine predsjednicu Estonije). Spominju i bivšu predsjednicu Hrvatske Kolindu Grabar-Kitarović, ali s obzirom na njezine normalne odnose s ruskim predsjednikom, malo je vjerojatno da će proći preliminarnu provjeru - piše ruski državni medij.

