Kolinda ga 2016. prozvala 'orjunašem', obratio joj se prvi čovjek Torcide: Jel ti sad dobar?

Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović boravila je na tribinama Spaladium Arene na finalu Europskog vaterpolskog prvenstva, u kojem je Hrvatska pobijedila Mađarsku 10:9 i tako osvojila zlatnu medalju. Međutim, po završetku susreta doživjela je neugodan trenutak, prenosi Dalmatinski portal.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 10.09.2022., Spaladium Arena, Split - LEN Europsko prvenstvo u vaterpolu za muskarce, finale, Madjarska - Hrvatska. Kolinda Grabar Kitarovic. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Grabar-Kitarović željela je nakon utakmice doći do izbornika reprezentacije Ivice Tucka, pozdraviti ga i čestitati mu na uspjehu, a kad je izlazila sa svog mjesta, mogla je čuti negodovanja. U njenoj se blizini u tim trenucima našao predsjednik Torcide Ante Bakalić.

Jel ti sad Jerko Marinić-Kragić dobar?, upitao je Bakalić bivšu hrvatsku predsjednicu.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 10.09.2022., Spaladium Arena, Split - LEN Europsko prvenstvo u vaterpolu za muskarce, finale, Madjarska - Hrvatska. Jerko Marinic Kragic. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Podsjetimo, 2016. godine je sadašnji hrvatski vaterpolski reprezentativac Jerko Marinić-Kragić optužen da je napravio bakljadu na utakmici Hrvatske i Češke na nogometnom Euru. Tadašnja predsjednica je optužene navijače prozvala 'orjunašima', a Marinić-Kragić nije učinio - ništa.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Nisam napravio baš ništa. Činjenica je da je prekid utakmice izazvan bakljadom, a ja nisam bacio baklju, niti me se za to teretilo. Ali znate kako je bilo tada, u nedostatku informacija mediji napišu nešto, priča se zavrti, i šira javnost te poistovjeti s tim događajem. I to traje...- rekao je Marinić-Kragić.