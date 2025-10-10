Hrvati izračunali koliko stvarno treba za preživjeti mjesec u Hrvatskoj: 'Plaća raste, ali stalno sam u istoj situaciji...'

Na popularnoj društvenoj mreži Reddit nedavno se razvila velika rasprava o stvarnim troškovima života u Hrvatskoj. Objava pod naslovom “Troškovi života, okvirna analiza”, privukla je brojne komentare i svjedočanstva ljudi koji pokušavaju sastaviti kraj s krajem, unatoč stalnom rastu cijena i stagnaciji plaća.

Autor je iznio svoj osobni izračun troškova, koji je izazvao burne reakcije korisnika: “Upravo računam sebi, te gledam stanje na tržištu poslova, te analiziram cijene koje lete u nebesa okvirno, stan 350...rezije 50, hrana 250, benzina 100, ostali troškovi 50...trošak za auto ili neko osiguranje 50 eur...tarifa mobilna 15 eura, šišanje 15 eura...ovo je 900 eura preživljavanja i recimo uzmimo da je plaća 1500, da je barem moja takva haha... ako uračunamo neki hobi tipa teretana, to je još 600 eur godišnje još 500 servis, tehnički i slično, nek imaš barem neke fakultative jer ne možeš biti po cijele dane doma, 150 eur mjesečno, to je 1800 godišnje , jos neka odjeća i obuća nek je eto još 300eur godišnje, tu i tamo kvar po kući/stanu 300 eura...i ovako s većom plaćom (za hrvatsku trenutnu situaciju) i relativno skromnim životom ostane ti cca 3500 eura godišnje štednje...i sad pazi ovo, gledaš na duži rok...recimo uštediš u 10 godina 35000 eura...kupiš novi auto, i šta ti ostane ? par tisuća eura ušteđenih i to na razdoblje od 10 godina...stvarno mislim da nisam stavljao nerealne brojke , ni prevelike ni premale...., barem jedno 60-70% stanovništva ima plaću manju od 1500 eur...molim vas argumentirano kako na sve ovo recimo ubaciti dijete ili kako živjeti bez vlastite nekretnine, koja mijenja priču jer onda imas 300-400 eura više svaki mjesec, a to je velika stvar...šta točno možeš ovdje napraviti osim smanjiti triškove fakultativa?? ili naravno otići u inozemstvo, ali to pustimo sa strane...nekome može doći benzina manje od 100, ali nekome dođe i hrana preko 250 ili režije preko 50 itd itd...nastavlja li se egzodus mladih u inozemstvo i hoćemo li biti doma kod svojih do 40-te?? Ja razumijem da se možeš osamostaliti, ali na koji način se osamostaliti, a da to ima smisla i da možeš živjeti ugodno i stediit svaki mjesec par stotina eura...Pustimo one priče sve ispod 2500 je preživljavanje, ja da imam 1300-1400 i svoju nekretninu bio bi zadovoljan, ali realnost je da nema svatko svoju nekretninu i po ovom izračunu mnogi spajaju kraj s krajem... Siguran sam da bi se našlo dodatnih troškova na ovaj izračun, novi mobitel svakih 4-5 godina, novi laptop svakih 7-8 godina, jednom u 15ak godina renovacija stana itd itd....Nije idealan izračun, ima još toga, ali je solidan okvirni izračun koji daje do znanja da je situacija surova i da tko god nije u svojoj nekretnini spaja kraj s krajem po ovoj računici, za koju smatram da je okvirno dobra... Ima i onih koji imaju 2000 eura plaću, ali takvih je cca 5% u Hrvatskoj... Argumentirana mišljenja molim.”

Uslijedili su brojni odgovori, često s dozom ironije, ali i apatije. “350 eura stan? Jedino da ga dijeliš s nekim”, napisala je korisnica, dok su drugi dodali: “Bože, zaista, toliko me šokirala cijena stana da nisam ni upila režije, 50 eura? 50 eura mi nije puni iznos računa za toplanu” Drugi su pak pokušali realno sagledati situaciju. “Nije da ti nisi napredovao, nego su cijene napredovale puno više od tvoje plaće (i većine plaća u državi)”, napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: “Prije nekih 8, 9 godina sam počeo raditi sezonski, plaća je bila oko 3300kn s putnim troškovima. Tada sam si mislio 'ej da barem imam 4 tisuće bilo bi mi super.' Nakon 2 godine stigao sam na tu brojku i shvatio da mi je isto kao da imam 3300. Sada radim puno više, zaradim 3 puta više nego tada i opet sam u sličnoj iliti istoj situaciji.” Jedan od komentara koji je privukao mnogo pažnje glasio je: “Pustimo one priče da se ispod 2500 ne može živjeti, ali i s 1500 ako nemaš svoju nekretninu, spajaš kraj s krajem.”

U raspravu se uključio i korisnik koji je situaciju sažeo po “klasama”: “Oni s 900 eura najpametnije da odu van. Oni s 1500 eura preživljavaju, ali kad dobiju dijete, to je to. Onda imaš ekipu preko 2500€, još ako su oboje s takvom plaćom, tu ima mjesta za dosta toga.” Drugi su pak upozorili da “nije poanta imati više, nego imati dovoljno”, dok su neki istaknuli da je najveći problem mentalitet “budi sretan što uopće imaš posao” koji održava status quo.

Rasprava se na kraju pretvorila u ogledalo hrvatske svakodnevice: frustracije, osjećaja bespomoćnosti i stagnacije, unatoč prividnom rastu plaća. I dok jedni tvrde da se “uz 1500 eura može skromno živjeti ako imaš krov nad glavom”, drugi ističu da “život u kojem moraš paziti na svaki euro nije život nego preživljavanje”. Zaključak ove rasprave bio je gotovo jednoglasan, prosječna plaća u Hrvatskoj danas ne prati realne troškove života, a razlika između onih koji imaju vlastiti stan i onih koji plaćaju najam postaje ključna granica između pristojnog života i stalne borbe za opstanak.