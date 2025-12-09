Naši Portali
Marinko Jurasić
Autor
Marinko Jurasić

Otkud ministrici Hrstić pravo u obračunu s liječnicima kršiti privatnost pacijenata?!

Zagreb: Irena Hrstić dala izjavu za medije nakon sjednice Vlade
Zeljko Lukunic/PIXSELL
09.12.2025. u 08:19

Ministrica bi bez privole pacijenata koristila podatke iz privatno plaćene usluge, na koje idu najčešće zbog dugih lista čekanja u bolnicama i nepovjerenja u sustav

Famozni GDPR nije samo sredstvo zaštite privatnosti nego i institucija i njihovih čelnika, pa u praksi imamo kaotična rješenja. Tako imamo listu poreznih dužnika koja identificira oko 30.000 fizičkih i pravnih osoba, dok Agencija za zaštitu osobnih podataka svoje odluke o kaznama anonimizira čak i kad je riječ o teškim kršenjima iako otkrivanjem prekršitelja nema opasnosti od identifikacije žrtava. I kad su prekršitelji državne i javne institucije, AZOP je njihov zaštitnik.

Tako su lani objavili rješenje da je "bolnica X" počinila više povreda u vezi sa snimanjem telefonskih razgovora i s datotekama iz radiološkoga informacijskog sustava pa su je kaznili sa 190.000 eura. Dok su u ožujku objavili da su (uz moguće sudsko osporavanje) kladionicu Favorit d.o.o. kaznili sa 175.000 eura jer nisu primijenili tehničke mjere zaštite. Zatim, iako je AZOP postupao na temelju objava u medijima o kibernetičkom napadu u KBC-u Zagreb, "bolnica X" kažnjena je s 20.000 eura zbog sigurnosnih propusta koji su doveli do pristupa podacima pacijenata. Zatajili su i datum i uredovne oznake rješenja. Kako da pojedinac zna je li žrtva povrede i traži odštetu ako ne zna tko je prekršitelj?

Ključne riječi
ministarstvo zdravstva zaštita podataka Irena Hrstić

Komentara 3

TP
The_Point
16:40 09.12.2025.

Hrstićka je izjavila da nakon što je 10 od 12 kirurga čakovečke bolnice dalo otkaz da se operativni program i dežurstva i dalje odvijaju normalno.

PV
prcko.vita
10:28 09.12.2025.

Od tud što ima poslanički imunitet druže moj. Ministar u Hrvatska je zaštićen kao lički medo.

NK
Najam krova
11:45 09.12.2025.

Sve preglede plaćam kod privatnih poliklinika. Da li moram plaćati doprinose HZZO-u jer ne koristi njihove usluge?

