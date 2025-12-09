Otkud ministrici Hrstić pravo u obračunu s liječnicima kršiti privatnost pacijenata?!

Famozni GDPR nije samo sredstvo zaštite privatnosti nego i institucija i njihovih čelnika, pa u praksi imamo kaotična rješenja. Tako imamo listu poreznih dužnika koja identificira oko 30.000 fizičkih i pravnih osoba, dok Agencija za zaštitu osobnih podataka svoje odluke o kaznama anonimizira čak i kad je riječ o teškim kršenjima iako otkrivanjem prekršitelja nema opasnosti od identifikacije žrtava. I kad su prekršitelji državne i javne institucije, AZOP je njihov zaštitnik.
Tako su lani objavili rješenje da je "bolnica X" počinila više povreda u vezi sa snimanjem telefonskih razgovora i s datotekama iz radiološkoga informacijskog sustava pa su je kaznili sa 190.000 eura. Dok su u ožujku objavili da su (uz moguće sudsko osporavanje) kladionicu Favorit d.o.o. kaznili sa 175.000 eura jer nisu primijenili tehničke mjere zaštite. Zatim, iako je AZOP postupao na temelju objava u medijima o kibernetičkom napadu u KBC-u Zagreb, "bolnica X" kažnjena je s 20.000 eura zbog sigurnosnih propusta koji su doveli do pristupa podacima pacijenata. Zatajili su i datum i uredovne oznake rješenja. Kako da pojedinac zna je li žrtva povrede i traži odštetu ako ne zna tko je prekršitelj?
Ministrica bi bez privole pacijenata koristila podatke iz privatno plaćene usluge, na koje idu najčešće zbog dugih lista čekanja u bolnicama i nepovjerenja u sustav
Komentara 3
Od tud što ima poslanički imunitet druže moj. Ministar u Hrvatska je zaštićen kao lički medo.
Sve preglede plaćam kod privatnih poliklinika. Da li moram plaćati doprinose HZZO-u jer ne koristi njihove usluge?
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Rusija dobiva još jednog saveznika u središtu Europe? Kontroverzni milijarder službeno imenovan premijerom
Istaknuti stručnjak: Kremlj je pred financijskim slomom, evo koliko još mogu voditi rat
Nakon što je napustio Zagreb, oglasio se naš mladi pjevač: Jako sam zaglavio u Hrvatskoj, trebalo mi je preseljenje
Želite prijaviti greške?
Mladen Grdović: 'Moj odnos s bivšom suprugom Brankicom za mene je povijest, a budućnost je oprez'
Smatrali su nas teroristima: Film o političkom progonu Hrvata u Australiji 70-ih kandidat je za Oscara
Zbog slomljene ruke i helikoptera, trošak liječenja više od 7000 eura
Lažni antifašisti crvenu zvijezdu vade samo kad je zgodna za selfije skrivajući se iza nje dok pljuju žutu
Još iz kategorije
Nabave oružja skupe i dugotrajne jer su prethodnici 'zaspali na straži'
U posljednjih nekoliko godina Hrvatska je konačno počela postupak modernizacije HV-a i njezina prelaska s istočne borbene tehnike na zapadnu
Časna sestra će, nadam se, dobiti pomoć, oni koji su širili laži ostat će bez terapije
Lakše je umisliti tuđe noževe nego postaviti pitanje: što smo propustili učiniti za ovu ženu i mnoge poput nje
Mi u Europi trebali bismo shvatiti zašto Amerikancima idemo na živce
Europljani i Amerikanci ipak su još saveznici. Jer, pitanje savezništva mnogo je dublje od politika jednog američkog predsjednika ili nekoliko europskih vlada
Posljedice američko-ruskog naftnog rata u Srbiji već osjeća i BiH
Bošnjačko-hrvatski spor oko toga tko će upravljati izgradnjom i radom plinovoda kroz FBiH postao je besmislen jer je sad jasno da to neće biti ni jedni ni drugi, već Amerikanci
Podulji bi bio popis onih koji bi trebali odgovarati za širenje laži o napadu na katoličku redovnicu koji se nije dogodio
Perverzno je radovati se zlu učinjenom ‘nama’ zato što onda i mi imamo pravo biti zli prema ‘njima’
Putinu je Indija odličan nadomjestak budući da mu Kina ne daje punu pomoć
Razlog je kao i obično nafta. Indija je zbog rata u Ukrajini došla u situaciju da rusku naftu kupuje po iznimno diskontiranim cijenama što je i učinila. To se nije dopalo Donaldu Trumpu koji je zaprijetio pa onda i uveo dodatne carine na indijsku robu koja se uvozi u Ameriku, sada je to ukupno 50 posto
Olja Savičević Ivančević, junakinja koja je Vladimira Nazora spasila od crne laži i potvore
Pred antifašistički marš, u prosincu 2025. napisala je besjedu, riječ koja će obilježiti događaj i dati mu ton i sadržaj. Briljantan tekst, ostat će zabilježen u povijesti hrvatske kulture i književnosti, makar se i ta kultura i ta književnost na kraju našli na poraženoj strani
'Formalni' predsjednik šuti o stanju u državi, mandat mu je u debeloj hladovini
Riječka gradonačelnica time je pokazala stav kakav se i traži i očekuje od političara, i stala je uz bok najvećeg dijela Riječana, ali i hrvatskih građana koji ne podupiru nikakav ekstremizam, ni lijevi ni desni
Macron, Merz i Starmer danas odlučuju o sudbini Europe
Amerikanci odlaze, ali ne odlaze mirno i dostojanstveno, nego prkosno, poručujući da EU treba ukinuti i vratiti suverenitet pojedinačnim državama, što je stav koji američki vladajući nacionalpopulisti, što nas uopće ne čudi, dijele s ruskim neoimperijalistima
Hrstićka je izjavila da nakon što je 10 od 12 kirurga čakovečke bolnice dalo otkaz da se operativni program i dežurstva i dalje odvijaju normalno.