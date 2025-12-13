Hajdaš Dončić: Plenković voli balkanski kaput, onaj koji govori "gdje si bio koje godine"

Najjača oporbena stranka SDP na sjednici Glavnog odbora koja se održava danas mijenja svoj Statut. Novim želi propisati da da se po model jedan član, jedan glas, ubuduće na izborima unutar stranke, bira samo redsjednika SDP-a. Za sve ostale razine uvodi se delegatski sustav. Na Glavnom odboru raspravljalo se i o aktualnoj političkoj situaciji. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić tom je prigodom pred okupljenim članovima poručio kako Hrvatska danas nosi kaput s dva lica. Jedno je, kazao je, ono europsko koje govori o suživotu i pravu na glazbeni, kulturni ili sportski izražaj, i koje priča o demokraciji. Drugo lice ono je balkansko koje se hrani motivima iz prošlosti koji govori 'gdje si bio koje godine'.

I naš premijer voli taj kaput. Umjesto da mladoj Hrvatskoj govori jasne poruke protiv radikalizma, on pleše tango s balkanskim mirisom-kazao je Hajdaš Dončić. Poručio je i kako se od prošle sjednice Glavnog odbora koja se održala prije tri mjeseca dogodilo puno toga u Hrvatskoj za što je mislio da će se dogoditi. Ustvrdio je i kako ono što se događa u Hrvatskoj se isto tako događa i u Europi gdje radikalizam i polarizacija urušavaju vrijednosti i demokraciju.

- Svi oni koji brane ili pričaju da su tradicijske, nacionalne vrijednosti one vrijednosti koje se skrivaju pod tom krinkom, lažu. SDP, nažalost, u toj bitci nema sugovornika, nema ni partnera jer naš premijer uvijek pleše taj tango i dalje će ga plesati-kazao je.

Govorio je i o ekonomskoj situaciji, da u zemlji imamo privid ekonomskog rasta i privid da se bori protiv inflacije, a inflacija je nikad veća.

Jedan dio ljudi, ustvrdio je Hajdaš Dončić, živi bolje, ali to nije, kazao je, razvoj već rast i to su "Potemkinova sela gdje ne postoji stvarni razvoj i stvarna briga za zajednicu".

- Hrvatskoj treba hrabrost da se suoči s problemima iz prošlosti i optimizam da ih možemo riješiti kao i ideje-kazao je Hajdaš Dončić koji je najavio i kako će SDP svoje ideje o progresivnom oporezivanju, drugačijoj raspodjeli poreza na dobit, o hrvatskoj industrijskoj razvojnoj politici i skraćivanju radnog tjedna predstaviti na izvještajnoj konvenciji koja će se održati u siječnju.